https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html

Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации

Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации - РИА Новости, 01.11.2022

Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации

Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:47

2022-11-01T10:47

2022-11-01T10:57

экономика

михаил мишустин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Беспрецедентные санкции – это путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах российская экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".По его словам, Россия также видит стремление Запада переложить на нее ответственность "за все происходящее и особенно за происходящие в мире кризисы", хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках "произошло задолго до событий текущего года"."Это в первую очередь – результат системных ошибок и просчетов в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике крупнейших западных экономик", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221031/selkhoztovary-1828252716.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии