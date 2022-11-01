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Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации - РИА Новости, 01.11.2022
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Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:47
2022-11-01T10:57
экономика
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Беспрецедентные санкции – это путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах российская экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".По его словам, Россия также видит стремление Запада переложить на нее ответственность "за все происходящее и особенно за происходящие в мире кризисы", хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках "произошло задолго до событий текущего года"."Это в первую очередь – результат системных ошибок и просчетов в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике крупнейших западных экономик", - добавил премьер.
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экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Санкции в отношении России
10:47 01.11.2022 (обновлено: 10:57 01.11.2022)
 
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации

Премьер Мишустин заявил о способности российской экономики адаптироваться к санкциям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Беспрецедентные санкции – это путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах российская экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:27
Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя
По его словам, Россия также видит стремление Запада переложить на нее ответственность "за все происходящее и особенно за происходящие в мире кризисы", хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках "произошло задолго до событий текущего года".
"Это в первую очередь – результат системных ошибок и просчетов в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике крупнейших западных экономик", - добавил премьер.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:23
Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияСанкции в отношении России
 
 
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