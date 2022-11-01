https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:47
2022-11-01T10:47
2022-11-01T10:57
экономика
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Беспрецедентные санкции – это путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах российская экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".По его словам, Россия также видит стремление Запада переложить на нее ответственность "за все происходящее и особенно за происходящие в мире кризисы", хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках "произошло задолго до событий текущего года"."Это в первую очередь – результат системных ошибок и просчетов в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике крупнейших западных экономик", - добавил премьер.
https://ria.ru/20221031/selkhoztovary-1828252716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Санкции в отношении России
10:47 01.11.2022 (обновлено: 10:57 01.11.2022)
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
Премьер Мишустин заявил о способности российской экономики адаптироваться к санкциям
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Беспрецедентные санкции – это путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах российская экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".
По его словам, Россия также видит стремление Запада переложить на нее ответственность "за все происходящее и особенно за происходящие в мире кризисы", хотя усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках "произошло задолго до событий текущего года".
"Это в первую очередь – результат системных ошибок и просчетов в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике крупнейших западных экономик", - добавил премьер.