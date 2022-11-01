https://ria.ru/20221101/dvfu-1828300504.html

В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных

В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных - РИА Новости, 01.11.2022

В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных

Дальневосточный федеральный университет рассказал, как в его медицинском центре проходит реабилитация военных, получивших тяжелые ранения в ходе специальной... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T04:26

2022-11-01T04:26

2022-11-01T04:27

общество

олег пак

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет рассказал, как в его медицинском центре проходит реабилитация военных, получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции."Каждому участнику боевых действий команда реабилитологов подбирает индивидуальный комплекс процедур: ЛФК, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, механотерапию. По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии", - приводятся в сообщении слова проректора ДВФУ по медицинским вопросам Олега Пака.Хотя для каждого раненого составляется своя программа реабилитации, посещение психолога обязательно, отметил он.Результатом прохождения курса должны быть "восстановление двигательной активности ребят, нормализация их эмоционального состояния и возвращение к привычной жизни". По сообщению пресс-службы ДВФУ, реабилитацию завершили уже 16 человек.В дальнейшем руководство университета собирается открыть центр реинтеграции военных в гражданское общество. Там участники боевых действий смогут не только получить медицинскую и психологическую помощь, но и "выбрать программу переобучения и получить востребованную на рынке труда специальность", передает пресс-служба заявление и.о. ректора вуза Бориса Коробца.

https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html

https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820931155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, олег пак, борис коробец, дальневосточный федеральный университет