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В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных - РИА Новости, 01.11.2022
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В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных
В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных - РИА Новости, 01.11.2022
В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных
Дальневосточный федеральный университет рассказал, как в его медицинском центре проходит реабилитация военных, получивших тяжелые ранения в ходе специальной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T04:26
2022-11-01T04:27
общество
олег пак
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет рассказал, как в его медицинском центре проходит реабилитация военных, получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции."Каждому участнику боевых действий команда реабилитологов подбирает индивидуальный комплекс процедур: ЛФК, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, механотерапию. По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии", - приводятся в сообщении слова проректора ДВФУ по медицинским вопросам Олега Пака.Хотя для каждого раненого составляется своя программа реабилитации, посещение психолога обязательно, отметил он.Результатом прохождения курса должны быть "восстановление двигательной активности ребят, нормализация их эмоционального состояния и возвращение к привычной жизни". По сообщению пресс-службы ДВФУ, реабилитацию завершили уже 16 человек.В дальнейшем руководство университета собирается открыть центр реинтеграции военных в гражданское общество. Там участники боевых действий смогут не только получить медицинскую и психологическую помощь, но и "выбрать программу переобучения и получить востребованную на рынке труда специальность", передает пресс-служба заявление и.о. ректора вуза Бориса Коробца.
https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html
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общество, олег пак, борис коробец, дальневосточный федеральный университет
Общество, Олег Пак, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет
04:26 01.11.2022 (обновлено: 04:27 01.11.2022)
 
В ДВФУ рассказали о реабилитации раненных на Украине военных

В медицинском центре ДВФУ проходит реабилитация тяжелораненых на Украине военных

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкДальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Дальневосточный федеральный университет. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет рассказал, как в его медицинском центре проходит реабилитация военных, получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции.
"Каждому участнику боевых действий команда реабилитологов подбирает индивидуальный комплекс процедур: ЛФК, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, механотерапию. По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии", - приводятся в сообщении слова проректора ДВФУ по медицинским вопросам Олега Пака.
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Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев
Хотя для каждого раненого составляется своя программа реабилитации, посещение психолога обязательно, отметил он.
Результатом прохождения курса должны быть "восстановление двигательной активности ребят, нормализация их эмоционального состояния и возвращение к привычной жизни". По сообщению пресс-службы ДВФУ, реабилитацию завершили уже 16 человек.
В дальнейшем руководство университета собирается открыть центр реинтеграции военных в гражданское общество. Там участники боевых действий смогут не только получить медицинскую и психологическую помощь, но и "выбрать программу переобучения и получить востребованную на рынке труда специальность", передает пресс-служба заявление и.о. ректора вуза Бориса Коробца.
Кавказ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 05:21
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ОбществоОлег ПакБорис КоробецДальневосточный федеральный университет
 
 
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