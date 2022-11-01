https://ria.ru/20221101/dostup-1828304696.html
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента
Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:40
2022-11-01T06:40
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил, ограничивая возможности работников по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Как сообщается, большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter, сейчас не могут налагать санкции на аккаунты, нарушающие правила, связанные с распространением недостоверной информации, публикацией оскорбительных сообщений и пропагандой вражды, за исключением самых серьезных нарушений.Как пишет агентство со ссылкой на одного из сотрудников платформы, компания все еще использует автоматизированные технологии обеспечения соблюдения правил и сторонних подрядчиков, хотя самые громкие нарушения обычно рассматривают сотрудники Twitter.Сокращение объемов модерации контента, по данным Блумберг, вызывает обеспокоенность среди сотрудников службы доверия и безопасности Twitter, которые считают, что в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября компания будет испытывать нехватку ресурсов для обеспечения соблюдения политики соцсети.Как отмечается, сама компания отказалась комментировать новые ограничения, наложенные на ее инструменты модерации контента.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/tvitter-1827858093.html
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илон маск, технологии, сша
Илон Маск, Технологии, США
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента
Блумберг: Twitter закрыл некоторым работникам доступ к инструментам для модерации контента
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости.
Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил, ограничивая возможности работников по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США, передает
агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее миллиардер Илон Маск
окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Как сообщается, большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter, сейчас не могут налагать санкции на аккаунты, нарушающие правила, связанные с распространением недостоверной информации, публикацией оскорбительных сообщений и пропагандой вражды, за исключением самых серьезных нарушений.
Как пишет агентство со ссылкой на одного из сотрудников платформы, компания все еще использует автоматизированные технологии обеспечения соблюдения правил и сторонних подрядчиков, хотя самые громкие нарушения обычно рассматривают сотрудники Twitter.
Сокращение объемов модерации контента, по данным Блумберг, вызывает обеспокоенность среди сотрудников службы доверия и безопасности Twitter, которые считают, что в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября компания будет испытывать нехватку ресурсов для обеспечения соблюдения политики соцсети.
Как отмечается, сама компания отказалась комментировать новые ограничения, наложенные на ее инструменты модерации контента.