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СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента
Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:40
2022-11-01T06:40
илон маск
технологии
сша
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил, ограничивая возможности работников по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Как сообщается, большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter, сейчас не могут налагать санкции на аккаунты, нарушающие правила, связанные с распространением недостоверной информации, публикацией оскорбительных сообщений и пропагандой вражды, за исключением самых серьезных нарушений.Как пишет агентство со ссылкой на одного из сотрудников платформы, компания все еще использует автоматизированные технологии обеспечения соблюдения правил и сторонних подрядчиков, хотя самые громкие нарушения обычно рассматривают сотрудники Twitter.Сокращение объемов модерации контента, по данным Блумберг, вызывает обеспокоенность среди сотрудников службы доверия и безопасности Twitter, которые считают, что в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября компания будет испытывать нехватку ресурсов для обеспечения соблюдения политики соцсети.Как отмечается, сама компания отказалась комментировать новые ограничения, наложенные на ее инструменты модерации контента.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/tvitter-1827858093.html
https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html
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илон маск, технологии, сша
Илон Маск, Технологии, США
06:40 01.11.2022
 
СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента

Блумберг: Twitter закрыл некоторым работникам доступ к инструментам для модерации контента

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Логотип приложения Twitter на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил, ограничивая возможности работников по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 09:21В мире
Илон Маск начал увольнять сотрудников Twitter, пишут СМИ
Как сообщается, большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter, сейчас не могут налагать санкции на аккаунты, нарушающие правила, связанные с распространением недостоверной информации, публикацией оскорбительных сообщений и пропагандой вражды, за исключением самых серьезных нарушений.
Как пишет агентство со ссылкой на одного из сотрудников платформы, компания все еще использует автоматизированные технологии обеспечения соблюдения правил и сторонних подрядчиков, хотя самые громкие нарушения обычно рассматривают сотрудники Twitter.
Сокращение объемов модерации контента, по данным Блумберг, вызывает обеспокоенность среди сотрудников службы доверия и безопасности Twitter, которые считают, что в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября компания будет испытывать нехватку ресурсов для обеспечения соблюдения политики соцсети.
Как отмечается, сама компания отказалась комментировать новые ограничения, наложенные на ее инструменты модерации контента.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:43
Маск поручил разработать платную верификацию в Twitter, сообщили СМИ
 
Илон МаскТехнологииСША
 
 
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