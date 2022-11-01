https://ria.ru/20221101/dostup-1828304696.html

СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента

СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: Twitter закрыл некоторым сотрудникам доступ к модерации контента

Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:40

2022-11-01T06:40

2022-11-01T06:40

илон маск

технологии

сша

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил, ограничивая возможности работников по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Как сообщается, большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter, сейчас не могут налагать санкции на аккаунты, нарушающие правила, связанные с распространением недостоверной информации, публикацией оскорбительных сообщений и пропагандой вражды, за исключением самых серьезных нарушений.Как пишет агентство со ссылкой на одного из сотрудников платформы, компания все еще использует автоматизированные технологии обеспечения соблюдения правил и сторонних подрядчиков, хотя самые громкие нарушения обычно рассматривают сотрудники Twitter.Сокращение объемов модерации контента, по данным Блумберг, вызывает обеспокоенность среди сотрудников службы доверия и безопасности Twitter, которые считают, что в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября компания будет испытывать нехватку ресурсов для обеспечения соблюдения политики соцсети.Как отмечается, сама компания отказалась комментировать новые ограничения, наложенные на ее инструменты модерации контента.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/tvitter-1827858093.html

https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, технологии, сша