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Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/donetsk-1828523398.html
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка
Детский сад пострадал при обстреле Петровского района Донецка, зафиксировано прямое попадание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:23
2022-11-01T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Детский сад пострадал при обстреле Петровского района Донецка, зафиксировано прямое попадание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Петровского района Донецка в 20.00, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828164820.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:23 01.11.2022
 
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ повредили здание детского сада при обстреле города

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Детский сад пострадал при обстреле Петровского района Донецка, зафиксировано прямое попадание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, украинские каратели снова обстреляли Петровский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Петровского района Донецка в 20.00, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Вчера, 15:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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