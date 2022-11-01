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Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка
Детский сад пострадал при обстреле Петровского района Донецка, зафиксировано прямое попадание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:23
2022-11-01T21:23
2022-11-01T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Детский сад пострадал при обстреле Петровского района Донецка, зафиксировано прямое попадание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Петровского района Донецка в 20.00, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ повредили здание детского сада при обстреле города