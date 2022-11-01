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По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов
Около 40 снарядов, в том числе натовского калибра, выпущено по Донецку утром во вторник, сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:26
2022-11-01T11:26
2022-11-01T11:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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народная милиция днр
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Около 40 снарядов, в том числе натовского калибра, выпущено по Донецку утром во вторник, сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский."Сегодня активное утро для Донецка, для Киевского и Куйбышевского районов. Ведутся обстрелы с северо-западного направления, и ведется менее интенсивный обстрел Петровского района с западного направления. Всего выпущено порядка 40 снарядов, говорим о снарядах калибра 152 и 155 миллиметров", - заявил Баевский в эфире Первого канала.О разрушениях и возможных пострадавших пока данных нет.
https://ria.ru/20221101/ataki-1828343338.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Россия, Народная милиция ДНР
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов
Офицер Народной милиции ДНР Баевский: около 40 снарядов выпущено по Донецку с утра