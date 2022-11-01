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По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/donetsk-1828347118.html
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов
Около 40 снарядов, в том числе натовского калибра, выпущено по Донецку утром во вторник, сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:26
2022-11-01T11:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
россия
народная милиция днр
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Около 40 снарядов, в том числе натовского калибра, выпущено по Донецку утром во вторник, сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский."Сегодня активное утро для Донецка, для Киевского и Куйбышевского районов. Ведутся обстрелы с северо-западного направления, и ведется менее интенсивный обстрел Петровского района с западного направления. Всего выпущено порядка 40 снарядов, говорим о снарядах калибра 152 и 155 миллиметров", - заявил Баевский в эфире Первого канала.О разрушениях и возможных пострадавших пока данных нет.
https://ria.ru/20221101/ataki-1828343338.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, россия, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Россия, Народная милиция ДНР
11:26 01.11.2022
 
По Донецку с утра выпустили около 40 снарядов

Офицер Народной милиции ДНР Баевский: около 40 снарядов выпущено по Донецку с утра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СК РФ и журналисты в центре Донецка
Следователь СК РФ и журналисты в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СК РФ и журналисты в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Около 40 снарядов, в том числе натовского калибра, выпущено по Донецку утром во вторник, сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
"Сегодня активное утро для Донецка, для Киевского и Куйбышевского районов. Ведутся обстрелы с северо-западного направления, и ведется менее интенсивный обстрел Петровского района с западного направления. Всего выпущено порядка 40 снарядов, говорим о снарядах калибра 152 и 155 миллиметров", - заявил Баевский в эфире Первого канала.
О разрушениях и возможных пострадавших пока данных нет.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районРоссияНародная милиция ДНР
 
 
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