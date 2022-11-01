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В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/donbass-1828357666.html
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2022
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ
Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:02
2022-11-01T12:02
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
ссср
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР."В 9.05 в результате очередного обстрела Ясиноватой обесточено 29 трансформаторных подстанций, котельная, 3561 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС (Минеральное, Яковлевка, Техник). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая
донецк
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происшествия, ясиноватая, донецк, ссср, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, СССР, Министерство угля и энергетики ДНР
12:02 01.11.2022
 
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ

В районе Ясиноватой в ДНР 3561 человек остался без света после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР.
"В 9.05 в результате очередного обстрела Ясиноватой обесточено 29 трансформаторных подстанций, котельная, 3561 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС (Минеральное, Яковлевка, Техник). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:57
Работы по восстановлению дорог в ДНР идут по плану
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкСССРМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
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