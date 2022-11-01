https://ria.ru/20221101/donbass-1828357666.html
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2022
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ
Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:02
2022-11-01T12:02
2022-11-01T12:02
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
ссср
министерство угля и энергетики днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР."В 9.05 в результате очередного обстрела Ясиноватой обесточено 29 трансформаторных подстанций, котельная, 3561 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС (Минеральное, Яковлевка, Техник). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://realty.ria.ru/20221101/dnr-1828335880.html
ясиноватая
донецк
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецк, ссср, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, СССР, Министерство угля и энергетики ДНР
В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ
В районе Ясиноватой в ДНР 3561 человек остался без света после обстрела со стороны ВСУ