https://ria.ru/20221101/donbass-1828357666.html

В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ

В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2022

В ДНР более 3500 человек остались без света после обстрела со стороны ВСУ

Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:02

2022-11-01T12:02

2022-11-01T12:02

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

ссср

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи бытовых абонентов Ясиноватского РЭС остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР."В 9.05 в результате очередного обстрела Ясиноватой обесточено 29 трансформаторных подстанций, котельная, 3561 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС (Минеральное, Яковлевка, Техник). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://realty.ria.ru/20221101/dnr-1828335880.html

ясиноватая

донецк

ссср

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясиноватая, донецк, ссср, министерство угля и энергетики днр