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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/donbass-1828322053.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:58
2022-11-01T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. Выпустив 158 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 22 обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828173665.html
https://ria.ru/20221031/kremennaya-1828209492.html
украина
донецк
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в мире, украина, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:58 01.11.2022
 
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 158 боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. Выпустив 158 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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