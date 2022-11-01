https://ria.ru/20221101/donbass-1828322053.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:58

2022-11-01T09:58

2022-11-01T09:58

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. Выпустив 158 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 22 обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221031/donetsk-1828173665.html

https://ria.ru/20221031/kremennaya-1828209492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецк, донецкая народная республика, сцкк