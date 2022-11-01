https://ria.ru/20221101/donbass-1828322053.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:58
2022-11-01T09:58
2022-11-01T09:58
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 158 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. Выпустив 158 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 22 обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828173665.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 158 боеприпасов