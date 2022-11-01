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Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей - РИА Новости, 01.11.2022
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Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей
Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей - РИА Новости, 01.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:38
2022-11-01T10:38
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки, сообщается на сайте кабмина."Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что помощь получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь, в частности, идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, соцконтракт."Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - добавляется в сообщении.Как уточнили журналистам в Минтруде РФ, аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.В министерстве также обратили внимание, что, если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано в назначении поддержки по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь. В таком случае отсутствие доходов у мобилизованного не будет основанием для применения правила нулевого дохода.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828203511.html
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Специальная военная операция на Украине
10:38 01.11.2022
 
Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей

Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для соцподдержки

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки, сообщается на сайте кабмина.
"Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что помощь получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь, в частности, идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, соцконтракт.
"Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - добавляется в сообщении.
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Как уточнили журналистам в Минтруде РФ, аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.
В министерстве также обратили внимание, что, если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано в назначении поддержки по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь. В таком случае отсутствие доходов у мобилизованного не будет основанием для применения правила нулевого дохода.
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