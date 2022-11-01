https://ria.ru/20221101/dividenty-1828479430.html

"Роснефть" предложила BP направить полученные дивиденды на проекты в России

"Роснефть" предложила BP направить полученные дивиденды на проекты в России - РИА Новости, 01.11.2022

"Роснефть" предложила BP направить полученные дивиденды на проекты в России

"Роснефть" сообщила, что выполнила все обязательства, связанные с выплатой дивидендов за 2021 год перед всеми акционерами, включая BP, и предложила британской... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:10

2022-11-01T18:10

2022-11-01T18:29

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Роснефть" сообщила, что выполнила все обязательства, связанные с выплатой дивидендов за 2021 год перед всеми акционерами, включая BP, и предложила британской компании потратить заработанное на развитие совместных проектов в России, следует из сообщения пресс-службы "Роснефти"."Роснефть" исполнила свои обязательства по выплате дивидендов за 2021 финансовый год перед всеми акционерами, включая компанию BP. Полагающиеся ей за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере 700 миллионов долларов полностью выплачены", - сообщила компания."Ничто не мешает компании BP, которая по сей день остается акционером НК "Роснефть" и участником ряда совместных предприятий в России, использовать выплаченные дивиденды на развитие совместных проектов на территории РФ, которые в настоящее время "Роснефть" в отсутствие финансирования от партнёра вынуждена реализовывать самостоятельно", - добавила компания, отметив, что смогла в сентябре точно в запланированный срок запустить крупный газовый проект Харампур с добычей в 11 миллиардов кубометров в год.Кроме того, российская компания предложила BP направить на развитие перспективных проектов в России также и промежуточные дивиденды по итогам первых девяти месяцев 2022 года, вопрос о выплате которых будет рассмотрен позднее в ноябре. За счет них британская компания может увеличить свои доходы от российского бизнеса еще примерно на 700 миллионов долларов, подсчитали в "Роснефти".Ранее во вторник BP сообщила, что не получала официального уведомления о том, что выплата дивидендов за второе полугодие 2021 года осуществлена. Кроме того, она оставила их непризнанными, так как вывод средств со специального рублевого банковского счета возможен только с разрешения российского правительства.В ответ на это "Роснефть" замечает, что это единственное ограничение, вынужденная мера и обусловлена незаконными санкциями, а других препятствий для продолжения деятельности иностранных предприятий в России нет. "Таким образом, ограничения, на которые ссылается в своем отчете компания BP, созданы странами коллективного Запада, а не Российской Федерацией", - подчеркнула "Роснефть".

https://ria.ru/20220919/emissiya-1817796147.html

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экономика, россия, роснефть, bp plc., в мире