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МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае - РИА Новости, 01.11.2022
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МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае - РИА Новости, 01.11.2022
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае
Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:59
2022-11-01T13:07
китай
россия
шанхай
мид кнр
в мире
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник пресс-служба посольства РФ в КНР.Уточняется, что генконсул провел встречу с директором консульского департамента МИД КНР."У Си приветствовала нового российского генконсула, который недавно прибыл в Китай. Стороны обсудили развитие двусторонних контактов в консульской сфере, а также условились поддерживать традиционно тесное взаимодействие по всем вопросам", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.В дипмиссии также отметили, что Лукьянцев поблагодарил китайский МИД за теплый прием и выразил уверенность в прочности и наличии широких перспектив российско-китайских отношений.
https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html
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китай, россия, шанхай, мид кнр, в мире
Китай, Россия, Шанхай, МИД КНР, В мире
12:59 01.11.2022 (обновлено: 13:07 01.11.2022)
 
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае

МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник пресс-служба посольства РФ в КНР.
Уточняется, что генконсул провел встречу с директором консульского департамента МИД КНР.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:19Россия-Китай: Главное
В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, заявили в МИД
"У Си приветствовала нового российского генконсула, который недавно прибыл в Китай. Стороны обсудили развитие двусторонних контактов в консульской сфере, а также условились поддерживать традиционно тесное взаимодействие по всем вопросам", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В дипмиссии также отметили, что Лукьянцев поблагодарил китайский МИД за теплый прием и выразил уверенность в прочности и наличии широких перспектив российско-китайских отношений.
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