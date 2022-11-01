https://ria.ru/20221101/diplomatiya-1828378306.html

МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае

МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае - РИА Новости, 01.11.2022

МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае

Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:59

2022-11-01T12:59

2022-11-01T13:07

китай

россия

шанхай

мид кнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583352742_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20d5472bdea527c4499490fd51735007.jpg

ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник пресс-служба посольства РФ в КНР.Уточняется, что генконсул провел встречу с директором консульского департамента МИД КНР."У Си приветствовала нового российского генконсула, который недавно прибыл в Китай. Стороны обсудили развитие двусторонних контактов в консульской сфере, а также условились поддерживать традиционно тесное взаимодействие по всем вопросам", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.В дипмиссии также отметили, что Лукьянцев поблагодарил китайский МИД за теплый прием и выразил уверенность в прочности и наличии широких перспектив российско-китайских отношений.

https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html

https://ria.ru/20221028/kitay-1827440112.html

китай

россия

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, шанхай, мид кнр, в мире