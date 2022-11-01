https://ria.ru/20221101/diplomatiya-1828378306.html
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае - РИА Новости, 01.11.2022
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае
Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:59
2022-11-01T12:59
2022-11-01T13:07
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Директор консульского департамента МИД Китая У Си приветствовала нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева, сообщила во вторник пресс-служба посольства РФ в КНР.Уточняется, что генконсул провел встречу с директором консульского департамента МИД КНР."У Си приветствовала нового российского генконсула, который недавно прибыл в Китай. Стороны обсудили развитие двусторонних контактов в консульской сфере, а также условились поддерживать традиционно тесное взаимодействие по всем вопросам", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.В дипмиссии также отметили, что Лукьянцев поблагодарил китайский МИД за теплый прием и выразил уверенность в прочности и наличии широких перспектив российско-китайских отношений.
https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html
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РИА Новости
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Китай, Россия, Шанхай, МИД КНР, В мире
12:59 01.11.2022 (обновлено: 13:07 01.11.2022)
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае
МИД Китая приветствовал нового генконсула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева