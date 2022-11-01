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Украинцы потребовали от Швеции больше денег - РИА Новости, 01.11.2022
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Украинцы потребовали от Швеции больше денег
Украинцы потребовали от Швеции больше денег - РИА Новости, 01.11.2022
Украинцы потребовали от Швеции больше денег
Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, соответствующее обращение они разместили в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:18
2022-11-01T02:39
в мире
швеция
украина
оон
беженцы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, соответствующее обращение они разместили в газете Expressen.По мнению авторов письма, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни. Отмечается, что беженцы, которых в Швеции бесплатно кормят, получают лишь 19 крон (107 рублей) в сутки.Серьезной проблемой для беженцев стала работа. В случае, если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вовсе лишится пособия. Беженцы, утверждается в обращении, вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, а некоторые даже становятся жертвами торговли людьми, а часть их них вынуждена вернуться на родину.Общественники выступили с инициативой улучшить положение беженцев. В частности, предлагается предоставить из возможность изучать шведский язык и увеличить размер суточного пособия.Ранее стало известно, что британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html
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в мире, швеция, украина, оон, беженцы
В мире, Швеция, Украина, ООН, Беженцы
01:18 01.11.2022 (обновлено: 02:39 01.11.2022)
 
Украинцы потребовали от Швеции больше денег

Expressen: украинские активисты призвали Швецию увеличить размер пособия для беженцев

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, соответствующее обращение они разместили в газете Expressen.
По мнению авторов письма, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни. Отмечается, что беженцы, которых в Швеции бесплатно кормят, получают лишь 19 крон (107 рублей) в сутки.
Серьезной проблемой для беженцев стала работа. В случае, если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вовсе лишится пособия. Беженцы, утверждается в обращении, вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, а некоторые даже становятся жертвами торговли людьми, а часть их них вынуждена вернуться на родину.
Общественники выступили с инициативой улучшить положение беженцев. В частности, предлагается предоставить из возможность изучать шведский язык и увеличить размер суточного пособия.
Лондон - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 18:02
"Пора уезжать". Британцы пожаловались на проблемы с украинскими беженцами
Ранее стало известно, что британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
 
В миреШвецияУкраинаООНБеженцы
 
 
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