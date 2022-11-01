https://ria.ru/20221101/dekret-1828335237.html
Госдума разрабатывает проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска
Госдума разрабатывает проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска - РИА Новости, 01.11.2022
Госдума разрабатывает проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска
В Госдуме разрабатывается законопроект, по которому мужчинам предоставят декретный отпуск, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:56
2022-11-01T10:56
2022-11-01T12:40
общество
татьяна буцкая
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект, по которому мужчинам предоставят декретный отпуск, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия")."Этот проект находится в разработке", - сказала она.По словам Буцкой, декрет для мужчин является мировой практикой, которую нужно перенимать России."Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть папа, когда уже не надо грудью кормить", - добавила парламентарий.Как отметила депутат, недавно был внесён законопроект в Госдуму о накопительной пенсии для отцов из маткапитала."Мы внесли законопроект про пенсию для пап из маткапитала. Если папа воспитывает ребёнка. В общем, надо делить как-то домашние обязанности, " - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
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общество, татьяна буцкая, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Татьяна Буцкая, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
10:56 01.11.2022 (обновлено: 12:40 01.11.2022)
Госдума разрабатывает проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска
Депутат Буцкая: в России разрабатывается проект о декретном отпуске для мужчин
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект, по которому мужчинам предоставят декретный отпуск, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия").
"Этот проект находится в разработке", - сказала она.
По словам Буцкой, декрет для мужчин является мировой практикой, которую нужно перенимать России.
"Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть папа, когда уже не надо грудью кормить", - добавила парламентарий.
Как отметила депутат, недавно был внесён законопроект в Госдуму о накопительной пенсии для отцов из маткапитала.
"Мы внесли законопроект про пенсию для пап из маткапитала. Если папа воспитывает ребёнка. В общем, надо делить как-то домашние обязанности, " - добавила парламентарий.