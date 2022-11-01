https://ria.ru/20221101/defitsit-1828420158.html

СМИ сообщили о дефиците лекарств, продуктов, топлива и рабочей силы в США

СМИ сообщили о дефиците лекарств, продуктов, топлива и рабочей силы в США - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ сообщили о дефиците лекарств, продуктов, топлива и рабочей силы в США

США испытывают дефицит лекарств, продуктов питания, топлива и рабочей силы, сообщил в понедельник журнал Newsweek. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:05

2022-11-01T15:05

2022-11-01T15:05

экономика

сша

россия

в мире

дефицит

продукты

топливо

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США испытывают дефицит лекарств, продуктов питания, топлива и рабочей силы, сообщил в понедельник журнал Newsweek."Десятки секторов с трудом удовлетворяют спрос. США испытывают дефицит, начиная от рабочей силы и медикаментов и до комплектующих, необходимых для выполнения оборонного заказа", - пишет издание."Сокращение поставок дизеля в США усугубляется запретом на российский импорт российских энергоресурсов", - передает журнал слова доцента университета Нотр-Дам Кейтлин Вовак. Она добавила, что конфликт на Украине сказывается и на других секторах, поскольку замедленная глобальная цепочка поставок не позволяет поставщикам вовремя получать сырье.По данным издания, дефицит лекарств связан с проблемами с поставками из Китая вследствие пандемии, так как Китай по-прежнему "закрывает" населенные пункты при обнаружении случаев COVID-19. Пандемия также повлияла и на нехватку рабочей силы в США, которая больше всего заметна в таких профессиях, где нужно лично присутствовать на работе - такие как сотрудники полиции, учителя, рабочие на заводах и водители автобусов. "Те люди, которые обнаружили, что им нравится работать удаленно, они не хотят возвращаться в офис, если они могут избежать этого", - сказал экономист Орен Левин-Уолдман журналу. Нехватка рабочей силы, в свою очередь, является одной из причин дефицита продуктов питания. Другими причинами дефицита продуктов называют сложности с логистикой, засухи и вспышки птичьего гриппа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.При этом, как указывал российский президент, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221031/mgimo-1827607718.html

https://ria.ru/20221031/germaniya-1828235614.html

https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828089043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, в мире, дефицит, продукты, топливо