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Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
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Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда
Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда - РИА Новости, 01.11.2022
Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда
Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:02
2022-11-01T17:02
культура
новости культуры
эмилия кларк
оскар уайльд
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety.Ллойд была писательницей и феминисткой. Она боролась за то, чтобы женщины могли носить удобную одежду, а не "удушающие платья викторианской эпохи", отмечается в публикации. За Уайльда Констанс вышла в 1884 году, у пары двое общих сыновей.Эмили Кларк стала известна благодаря роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов". На 2023 год запланирована премьера сериала Marvel "Секретное вторжение", в нем актриса сыграет одного из главных персонажей.
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новости культуры, эмилия кларк, оскар уайльд, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, Эмилия Кларк, Оскар Уайльд, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал)
17:02 01.11.2022
 
Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Unknown authorЭмилия Кларк и Констанс Ллойд
Эмилия Кларк и Констанс Ллойд - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Unknown author
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety.
Ллойд была писательницей и феминисткой. Она боролась за то, чтобы женщины могли носить удобную одежду, а не "удушающие платья викторианской эпохи", отмечается в публикации.
За Уайльда Констанс вышла в 1884 году, у пары двое общих сыновей.
Эмили Кларк стала известна благодаря роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов". На 2023 год запланирована премьера сериала Marvel "Секретное вторжение", в нем актриса сыграет одного из главных персонажей.
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КультураНовости культурыЭмилия КларкОскар УайльдКино и сериалыИгра престолов (сериал)
 
 
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