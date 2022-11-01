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Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда

Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда - РИА Новости, 01.11.2022

Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда

Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:02

2022-11-01T17:02

2022-11-01T17:02

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety.Ллойд была писательницей и феминисткой. Она боролась за то, чтобы женщины могли носить удобную одежду, а не "удушающие платья викторианской эпохи", отмечается в публикации. За Уайльда Констанс вышла в 1884 году, у пары двое общих сыновей.Эмили Кларк стала известна благодаря роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов". На 2023 год запланирована премьера сериала Marvel "Секретное вторжение", в нем актриса сыграет одного из главных персонажей.

https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эмилия кларк, оскар уайльд, кино и сериалы, игра престолов (сериал)