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Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда
Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда - РИА Новости, 01.11.2022
Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда
Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:02
2022-11-01T17:02
2022-11-01T17:02
культура
новости культуры
эмилия кларк
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме Софи Хайд "An ideal wife" ("Идеальная жена"), сообщает Variety.Ллойд была писательницей и феминисткой. Она боролась за то, чтобы женщины могли носить удобную одежду, а не "удушающие платья викторианской эпохи", отмечается в публикации. За Уайльда Констанс вышла в 1884 году, у пары двое общих сыновей.Эмили Кларк стала известна благодаря роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов". На 2023 год запланирована премьера сериала Marvel "Секретное вторжение", в нем актриса сыграет одного из главных персонажей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эмилия кларк, оскар уайльд, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, Эмилия Кларк, Оскар Уайльд, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал)
Звезда "Игры престолов" сыграет супругу Оскара Уайльда
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда Констанс Ллойд