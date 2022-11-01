https://ria.ru/20221101/chteniya-1828369801.html
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом - РИА Новости, 01.11.2022
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом
Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:07
2022-11-01T13:07
2022-11-01T13:07
культура
новости культуры
лариса роговая
александра федоровна
елизавета федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути императрицы Александры Федоровны и Великой княгини Елизаветы Федоровны, сказала директор архива Лариса Роговая."Нас с Елисаветинским обществом связывает многолетняя, плодотворная дружба, сотрудничество... Это наша задача — просветительство великого пути двух женщин, которые принесли себя в жертву ради России. Это их совершенно удивительные жизни, которые требуют изучения, популяризации", — сказала Роговая на Международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия".Роговая отметила, что Государственный архив РФ и Елисаветинско-Сергиевское общество создают много совместных проектов."Поэтому вместе с обществом мы создаем сети музеев, императорский маршрут по местам проживания и пребывания императорской семьи", — уточнила она.В свою очередь председатель наблюдательного совета общества Анна Громова поблагодарила Государственный архив за содействие и назвала его "важнейшей опорой" для общества.
https://ria.ru/20221101/chteniya-1828367504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лариса роговая, александра федоровна, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество
Культура, Новости культуры, Лариса Роговая, Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом
Роговая: Госархив и Елисаветинско-Сергиевское общество связывает дружба и общая миссия
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути императрицы Александры Федоровны и Великой княгини Елизаветы Федоровны, сказала директор архива Лариса Роговая.
"Нас с Елисаветинским обществом связывает многолетняя, плодотворная дружба, сотрудничество... Это наша задача — просветительство великого пути двух женщин, которые принесли себя в жертву ради России. Это их совершенно удивительные жизни, которые требуют изучения, популяризации", — сказала Роговая на Международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия".
Роговая отметила, что Государственный архив РФ и Елисаветинско-Сергиевское общество создают много совместных проектов.
"Поэтому вместе с обществом мы создаем сети музеев, императорский маршрут по местам проживания и пребывания императорской семьи", — уточнила она.
В свою очередь председатель наблюдательного совета общества Анна Громова поблагодарила Государственный архив за содействие и назвала его "важнейшей опорой" для общества.