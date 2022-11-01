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В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221101/chteniya-1828369801.html
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом - РИА Новости, 01.11.2022
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом
Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:07
2022-11-01T13:07
культура
новости культуры
лариса роговая
александра федоровна
елизавета федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути императрицы Александры Федоровны и Великой княгини Елизаветы Федоровны, сказала директор архива Лариса Роговая."Нас с Елисаветинским обществом связывает многолетняя, плодотворная дружба, сотрудничество... Это наша задача — просветительство великого пути двух женщин, которые принесли себя в жертву ради России. Это их совершенно удивительные жизни, которые требуют изучения, популяризации", — сказала Роговая на Международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия".Роговая отметила, что Государственный архив РФ и Елисаветинско-Сергиевское общество создают много совместных проектов."Поэтому вместе с обществом мы создаем сети музеев, императорский маршрут по местам проживания и пребывания императорской семьи", — уточнила она.В свою очередь председатель наблюдательного совета общества Анна Громова поблагодарила Государственный архив за содействие и назвала его "важнейшей опорой" для общества.
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Елена Громова
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новости культуры, лариса роговая, александра федоровна, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество
Культура, Новости культуры, Лариса Роговая, Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
13:07 01.11.2022
 
В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом

Роговая: Госархив и Елисаветинско-Сергиевское общество связывает дружба и общая миссия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДиректор Государственного архива РФ Лариса Роговая
Директор Государственного архива РФ Лариса Роговая - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути императрицы Александры Федоровны и Великой княгини Елизаветы Федоровны, сказала директор архива Лариса Роговая.
"Нас с Елисаветинским обществом связывает многолетняя, плодотворная дружба, сотрудничество... Это наша задача — просветительство великого пути двух женщин, которые принесли себя в жертву ради России. Это их совершенно удивительные жизни, которые требуют изучения, популяризации", — сказала Роговая на Международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия".
Роговая отметила, что Государственный архив РФ и Елисаветинско-Сергиевское общество создают много совместных проектов.
"Поэтому вместе с обществом мы создаем сети музеев, императорский маршрут по местам проживания и пребывания императорской семьи", — уточнила она.
В свою очередь председатель наблюдательного совета общества Анна Громова поблагодарила Государственный архив за содействие и назвала его "важнейшей опорой" для общества.
Вход в здание Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
12:39Культура
Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях
 
КультураНовости культурыЛариса РоговаяАлександра ФедоровнаЕлизавета ФедоровнаЕлисаветинско-Сергиевское просветительское общество
 
 
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