https://ria.ru/20221101/chteniya-1828369801.html

В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом

В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом - РИА Новости, 01.11.2022

В Госархиве отметили важность сотрудничества с Елисаветинским обществом

Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:07

2022-11-01T13:07

2022-11-01T13:07

культура

новости культуры

лариса роговая

александра федоровна

елизавета федоровна

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государственный архив и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество связывает многолетняя дружба и общая миссия — просвещение на тему жизненного пути императрицы Александры Федоровны и Великой княгини Елизаветы Федоровны, сказала директор архива Лариса Роговая."Нас с Елисаветинским обществом связывает многолетняя, плодотворная дружба, сотрудничество... Это наша задача — просветительство великого пути двух женщин, которые принесли себя в жертву ради России. Это их совершенно удивительные жизни, которые требуют изучения, популяризации", — сказала Роговая на Международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия".Роговая отметила, что Государственный архив РФ и Елисаветинско-Сергиевское общество создают много совместных проектов."Поэтому вместе с обществом мы создаем сети музеев, императорский маршрут по местам проживания и пребывания императорской семьи", — уточнила она.В свою очередь председатель наблюдательного совета общества Анна Громова поблагодарила Государственный архив за содействие и назвала его "важнейшей опорой" для общества.

https://ria.ru/20221101/chteniya-1828367504.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лариса роговая, александра федоровна, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество