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В Чехии сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 01.11.2022
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В Чехии сделали неожиданное признание об Украине
В Чехии сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 01.11.2022
В Чехии сделали неожиданное признание об Украине
Все больше жителей Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:51
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в мире
украина
чехия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Все больше жителей Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски.По словам автора, отношение чехов к Украине меняется все больше. "За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются", - сообщил журналист.К примеру, не радует жителей Чехии дорогая электроэнергия, признал он.Подобное мнение, как отметил Странски, близко многим, "многие уже очень устали". "Да, я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло", - подчеркнул он.Вместе с тем журналист призвал чехов "выстоять в том, что касается Украины" и "положиться на то, что правительство не уступит", а местных политиков - "не слушать советников по вопросам Украины", которые рассказывают о настроениях "виртуального народа". В противном случае судьба Чехии якобы будет "предрешена", утверждает Странски.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. Из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221031/zelenskiy-1828228510.html
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в мире, украина, чехия, владимир путин
В мире, Украина, Чехия, Владимир Путин
06:51 01.11.2022 (обновлено: 10:22 01.11.2022)
 
В Чехии сделали неожиданное признание об Украине

Журналист Странски: жители Чехии устали от последствий конфликта на Украине

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Все больше жителей Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски.
По словам автора, отношение чехов к Украине меняется все больше. "За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются", - сообщил журналист.
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К примеру, не радует жителей Чехии дорогая электроэнергия, признал он.
Подобное мнение, как отметил Странски, близко многим, "многие уже очень устали". "Да, я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло", - подчеркнул он.
Вместе с тем журналист призвал чехов "выстоять в том, что касается Украины" и "положиться на то, что правительство не уступит", а местных политиков - "не слушать советников по вопросам Украины", которые рассказывают о настроениях "виртуального народа". В противном случае судьба Чехии якобы будет "предрешена", утверждает Странски.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. Из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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