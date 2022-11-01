https://ria.ru/20221101/chekhiya-1828305197.html

В Чехии сделали неожиданное признание об Украине

В Чехии сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 01.11.2022

В Чехии сделали неожиданное признание об Украине

Все больше жителей Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:51

2022-11-01T06:51

2022-11-01T10:22

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Все больше жителей Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, говорится в статье журналиста издания Seznam Zpravy Яна Странски.По словам автора, отношение чехов к Украине меняется все больше. "За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются", - сообщил журналист.К примеру, не радует жителей Чехии дорогая электроэнергия, признал он.Подобное мнение, как отметил Странски, близко многим, "многие уже очень устали". "Да, я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло", - подчеркнул он.Вместе с тем журналист призвал чехов "выстоять в том, что касается Украины" и "положиться на то, что правительство не уступит", а местных политиков - "не слушать советников по вопросам Украины", которые рассказывают о настроениях "виртуального народа". В противном случае судьба Чехии якобы будет "предрешена", утверждает Странски.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. Из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221031/zelenskiy-1828228510.html

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в мире, украина, чехия, владимир путин