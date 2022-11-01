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Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 01.11.2022
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Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо"
Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 01.11.2022
Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо"
Аэрофлот завершил переход на отечественную систему бронирования "Леонардо". Сервис, созданный компанией "Сирена-Трэвел" в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:41
2022-11-01T13:41
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот завершил переход на отечественную систему бронирования "Леонардо". Сервис, созданный компанией "Сирена-Трэвел" в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех, заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями.Переход Аэрофлота на новую систему бронирования осуществлялся при поддержке компаний "РТ-Транском" и "Сирена-Трэвел". С учётом объёмов данных такой крупной авиакомпании, как Аэрофлот, процесс перехода был реализован в кратчайшие сроки, и уже 29 октября регистрация пассажиров началась в отечественной системе бронирования.Разработчики позаботились о том, чтобы адаптация авиаперевозчика и пассажиров была максимально комфортной. Автоматизированная информационная система бронирования "Леонардо" работает по принципу "подключай и работай". Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок.Система "Леонардо" обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов.О компании АэрофлотАэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.АО "РТ-Проектные технологии" — организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере.Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
13:41 01.11.2022

Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо"

© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник Терминала C московского аэропорта "Шереметьево"
Сотрудник Терминала C московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот завершил переход на отечественную систему бронирования "Леонардо". Сервис, созданный компанией "Сирена-Трэвел" в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех, заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями.
Переход Аэрофлота на новую систему бронирования осуществлялся при поддержке компаний "РТ-Транском" и "Сирена-Трэвел". С учётом объёмов данных такой крупной авиакомпании, как Аэрофлот, процесс перехода был реализован в кратчайшие сроки, и уже 29 октября регистрация пассажиров началась в отечественной системе бронирования.
Разработчики позаботились о том, чтобы адаптация авиаперевозчика и пассажиров была максимально комфортной. Автоматизированная информационная система бронирования "Леонардо" работает по принципу "подключай и работай". Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок.
Система "Леонардо" обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов.
"По поручению государства Ростех создаёт возможности для поступательного перехода российских авиаперевозчиков на отечественный софт. Это мера, которая призвана защитить отрасль авиаперевозок от недружественных действий иностранных государств и поставщиков. Сервис способен адаптироваться под индивидуальные потребности каждого перевозчика, имеет повышенный уровень информационной защиты, а главное — обеспечивает бесперебойную работу воздушно-транспортной отрасли России даже в условиях отключения иностранных систем. "АИС "Леонардо" на сегодняшний день пользуется 68 компаний, из них 50 - российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 миллионов пассажиров в год", — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

"Переход Аэрофлота на автоматизированную информационную систему организации воздушных перевозок "Леонардо" состоялся в крайне сжатые сроки. Адаптация отдельных модулей системы займёт некоторое время, но все целевые мероприятия должны в итоге обеспечить максимальные функциональные возможности для производственных и коммерческих процессов компании, а главное — обеспечить широкий спектр удобных клиентских сервисов для наших пассажиров, — подчёркивает заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Антон Мацкевич. — Сам процесс технического перехода на новую систему, с переводом и сверкой всех баз данных, а также технологических процессов, прошёл успешно, благодаря эффективной совместной работе профессиональных команд Аэрофлота, разработчиков "Сирены-Трэвел" и интегратора "РТ-Транском". При этом, благодаря современной инфраструктуре базового аэропорта Шереметьево, а также готовности к интеграции системы остальных аэропортов маршрутной сети Аэрофлота, технические работы по переходу не повлияли на суточный план полётов — рейсы выполнялись по расписанию, пассажирам была обеспечена своевременная перевозка и предоставление ранее приобретенных услуг. Доступ ко всем сервисам используемой ранее американской платформы Sabre, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1393 от 08.08.2022г., полностью прекращён".

О компании Аэрофлот
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.
АО "РТ-Проектные технологии" — организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере.
Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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