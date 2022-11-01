https://ria.ru/20221101/bronirovanie-1828389676.html

Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо"

Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 01.11.2022

Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования "Леонардо"

Аэрофлот завершил переход на отечественную систему бронирования "Леонардо". Сервис, созданный компанией "Сирена-Трэвел" в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:41

2022-11-01T13:41

2022-11-01T13:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот завершил переход на отечественную систему бронирования "Леонардо". Сервис, созданный компанией "Сирена-Трэвел" в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех, заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями.Переход Аэрофлота на новую систему бронирования осуществлялся при поддержке компаний "РТ-Транском" и "Сирена-Трэвел". С учётом объёмов данных такой крупной авиакомпании, как Аэрофлот, процесс перехода был реализован в кратчайшие сроки, и уже 29 октября регистрация пассажиров началась в отечественной системе бронирования.Разработчики позаботились о том, чтобы адаптация авиаперевозчика и пассажиров была максимально комфортной. Автоматизированная информационная система бронирования "Леонардо" работает по принципу "подключай и работай". Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок.Система "Леонардо" обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов.О компании АэрофлотАэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.АО "РТ-Проектные технологии" — организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере.Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы