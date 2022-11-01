https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828537660.html

Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии

Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии - РИА Новости, 01.11.2022

Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:48

2022-11-01T23:48

2022-11-01T23:48

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

сан-паулу (город)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов, следует из его заявления.Выборы состоялись 30 октября. На них с небольшим отрывом победил экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва."Как президент страны и гражданин я продолжу исполнять конституцию страны", - сказал Болсонару.Действующий президент, за которого на выборах проголосовало 49,10% населения страны, хранил молчание с вечера воскресенья, когда стали известны результаты.Кроме того, в своей речи он обратился к сторонникам, перекрывшим дороги по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу."Мирные манифестации всегда приветствуются, но наши методы не могут быть, как у левых (политиков и движений), которые всегда вредят населению", - сказал он.

https://ria.ru/20221101/vybory-1828483023.html

https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html

бразилия

сан-паулу (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, сан-паулу (город)