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Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии - РИА Новости, 01.11.2022
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Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии - РИА Новости, 01.11.2022
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:48
2022-11-01T23:48
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
сан-паулу (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов, следует из его заявления.Выборы состоялись 30 октября. На них с небольшим отрывом победил экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва."Как президент страны и гражданин я продолжу исполнять конституцию страны", - сказал Болсонару.Действующий президент, за которого на выборах проголосовало 49,10% населения страны, хранил молчание с вечера воскресенья, когда стали известны результаты.Кроме того, в своей речи он обратился к сторонникам, перекрывшим дороги по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу."Мирные манифестации всегда приветствуются, но наши методы не могут быть, как у левых (политиков и движений), которые всегда вредят населению", - сказал он.
https://ria.ru/20221101/vybory-1828483023.html
https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Сан-Паулу (город)
23:48 01.11.2022
 
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии

Болсонару воздержался от признания или непризнания выборов президента Бразилии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Жаир Болсонару. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов, следует из его заявления.
Выборы состоялись 30 октября. На них с небольшим отрывом победил экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
18:21
Болсонару не будет оспаривать итоги выборов
"Как президент страны и гражданин я продолжу исполнять конституцию страны", - сказал Болсонару.
Действующий президент, за которого на выборах проголосовало 49,10% населения страны, хранил молчание с вечера воскресенья, когда стали известны результаты.
Кроме того, в своей речи он обратился к сторонникам, перекрывшим дороги по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу.
"Мирные манифестации всегда приветствуются, но наши методы не могут быть, как у левых (политиков и движений), которые всегда вредят населению", - сказал он.
Водители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
07:24
СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияСан-Паулу (город)
 
 
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