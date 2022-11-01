https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828537660.html
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии - РИА Новости, 01.11.2022
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:48
2022-11-01T23:48
2022-11-01T23:48
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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сан-паулу (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов, следует из его заявления.Выборы состоялись 30 октября. На них с небольшим отрывом победил экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва."Как президент страны и гражданин я продолжу исполнять конституцию страны", - сказал Болсонару.Действующий президент, за которого на выборах проголосовало 49,10% населения страны, хранил молчание с вечера воскресенья, когда стали известны результаты.Кроме того, в своей речи он обратился к сторонникам, перекрывшим дороги по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу."Мирные манифестации всегда приветствуются, но наши методы не могут быть, как у левых (политиков и движений), которые всегда вредят населению", - сказал он.
https://ria.ru/20221101/vybory-1828483023.html
https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Сан-Паулу (город)
Болсонару не стал комментировать итоги выборов президента Бразилии
Болсонару воздержался от признания или непризнания выборов президента Бразилии
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в первых заявлениях после проигрыша на выборах главы государства воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов, следует из его заявления.
Выборы состоялись 30 октября. На них с небольшим отрывом победил экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва
.
"Как президент страны и гражданин я продолжу исполнять конституцию страны", - сказал Болсонару.
Действующий президент, за которого на выборах проголосовало 49,10% населения страны, хранил молчание с вечера воскресенья, когда стали известны результаты.
Кроме того, в своей речи он обратился к сторонникам, перекрывшим дороги по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу
.
"Мирные манифестации всегда приветствуются, но наши методы не могут быть, как у левых (политиков и движений), которые всегда вредят населению", - сказал он.