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Проигравший на выборах в Бразилии Болсонару молчит уже 36 часов - РИА Новости, 01.11.2022
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Проигравший на выборах в Бразилии Болсонару молчит уже 36 часов
Проигравший на выборах в Бразилии Болсонару молчит уже 36 часов - РИА Новости, 01.11.2022
Проигравший на выборах в Бразилии Болсонару молчит уже 36 часов
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах по-прежнему хранит молчание, тем самым нарушая РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:17
2022-11-01T15:17
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах по-прежнему хранит молчание, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента, пишет местный портал G1.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару."Спустя 36 часов после того как высший избирательный суд подтвердил победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы ... проигравший Жаир Болсонару еще не сделал заявления по поводу результата. В Бразилии принято, что проигравший кандидат признает поражение и желает удачи избраннику", - пишет портал.По данным G1, во вторник у Болсонару не запланировано официальных мероприятий. Также сообщается, что утром сын действующего президента, сенатор Флавио Болсонару, а также сторонник Болсонару, депутат Элио Лопес, были замечены входящими в официальную резиденцию главы государства.Накануне портал G1 сообщал, что окружение Болсонару не смогло поговорить с ним после того, как стали известны результаты прошедших в стране президентских выборов, им сказали, что глава государства пошел спать, узнав о своем проигрыше.
https://ria.ru/20221031/braziliya-1828118671.html
https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
15:17 01.11.2022
 
Проигравший на выборах в Бразилии Болсонару молчит уже 36 часов

Проигравший на выборах в Бразилии Жаир Болсонару молчит уже 36 часов, нарушая традиции

© AP Photo / Andre CoelhoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Andre Coelho
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах по-прежнему хранит молчание, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента, пишет местный портал G1.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.
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"Спустя 36 часов после того как высший избирательный суд подтвердил победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы ... проигравший Жаир Болсонару еще не сделал заявления по поводу результата. В Бразилии принято, что проигравший кандидат признает поражение и желает удачи избраннику", - пишет портал.
По данным G1, во вторник у Болсонару не запланировано официальных мероприятий. Также сообщается, что утром сын действующего президента, сенатор Флавио Болсонару, а также сторонник Болсонару, депутат Элио Лопес, были замечены входящими в официальную резиденцию главы государства.
Накануне портал G1 сообщал, что окружение Болсонару не смогло поговорить с ним после того, как стали известны результаты прошедших в стране президентских выборов, им сказали, что глава государства пошел спать, узнав о своем проигрыше.
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В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
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