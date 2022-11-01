https://ria.ru/20221101/blokirovka-1828301309.html

СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T05:05

2022-11-01T05:05

2022-11-01T05:27

общество

технологии

владимир путин

дмитрий медведев

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госдума рф

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), сообщила газета "Ведомости".Как сообщается на сайте совета блогеров, в него входят около 90 человек. В частности, среди них – Араик Галстян (более 19 миллионов подписчиков), Алина Левда (более 7,5 миллионов) и Екатерина Шрейнер (свыше 4,5 миллионов). Также в списке указаны несколько человек, у которых более 2 миллионов подписчиков, и ряд артистов, например, Эдгард Запашный, Митя Фомин и Рома Жиган. В описаниях под фото подавляющего большинства членов совета – ссылка на Instagram*.Она пишет, что ознакомилась с копиями писем, подлинность которых подтвердила координатор совета блогеров Валерия Рытвина.Согласно данным "Ведомостей", представитель Медведева ответил, что письмо еще не получено."К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям", – цитирует письмо газета.По мнению авторов письма, ограничение доступа к этим соцсетям "несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны", пишет газета."Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи – возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны", – цитируют "Ведомости" письмо.Партия "Новые люди" сообщила в августе, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин намерен обратиться в Генпрокуратуру с вопросом о возможной разблокировке Instagram*. Позже другой представитель "Новых людей", член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявлял, что ожидает решения о возможной разблокировке Instagram* до конца сентября-октября.В марте Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/1777983640.html

https://ria.ru/20220305/auditoriya-1776630875.html

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общество, технологии, владимир путин, дмитрий медведев, россия, украина, москва, госдума рф, генеральная прокуратура рф