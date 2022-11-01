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СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*
СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*
Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T05:05
2022-11-01T05:27
общество
технологии
владимир путин
дмитрий медведев
россия
украина
москва
госдума рф
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), сообщила газета "Ведомости".Как сообщается на сайте совета блогеров, в него входят около 90 человек. В частности, среди них – Араик Галстян (более 19 миллионов подписчиков), Алина Левда (более 7,5 миллионов) и Екатерина Шрейнер (свыше 4,5 миллионов). Также в списке указаны несколько человек, у которых более 2 миллионов подписчиков, и ряд артистов, например, Эдгард Запашный, Митя Фомин и Рома Жиган. В описаниях под фото подавляющего большинства членов совета – ссылка на Instagram*.Она пишет, что ознакомилась с копиями писем, подлинность которых подтвердила координатор совета блогеров Валерия Рытвина.Согласно данным "Ведомостей", представитель Медведева ответил, что письмо еще не получено."К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям", – цитирует письмо газета.По мнению авторов письма, ограничение доступа к этим соцсетям "несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны", пишет газета."Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи – возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны", – цитируют "Ведомости" письмо.Партия "Новые люди" сообщила в августе, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин намерен обратиться в Генпрокуратуру с вопросом о возможной разблокировке Instagram*. Позже другой представитель "Новых людей", член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявлял, что ожидает решения о возможной разблокировке Instagram* до конца сентября-октября.В марте Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, технологии, владимир путин, дмитрий медведев, россия, украина, москва, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Технологии, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Москва, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
05:05 01.11.2022 (обновлено: 05:27 01.11.2022)
 
СМИ: блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

"Ведомости": блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), сообщила газета "Ведомости".
Как сообщается на сайте совета блогеров, в него входят около 90 человек. В частности, среди них – Араик Галстян (более 19 миллионов подписчиков), Алина Левда (более 7,5 миллионов) и Екатерина Шрейнер (свыше 4,5 миллионов). Также в списке указаны несколько человек, у которых более 2 миллионов подписчиков, и ряд артистов, например, Эдгард Запашный, Митя Фомин и Рома Жиган. В описаниях под фото подавляющего большинства членов совета – ссылка на Instagram*.

"Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией), следует из текста письма. Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву", – утверждает газета.

Она пишет, что ознакомилась с копиями писем, подлинность которых подтвердила координатор совета блогеров Валерия Рытвина.
Согласно данным "Ведомостей", представитель Медведева ответил, что письмо еще не получено.
"К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям", – цитирует письмо газета.
По мнению авторов письма, ограничение доступа к этим соцсетям "несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны", пишет газета.
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"Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи – возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны", – цитируют "Ведомости" письмо.
Партия "Новые люди" сообщила в августе, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин намерен обратиться в Генпрокуратуру с вопросом о возможной разблокировке Instagram*. Позже другой представитель "Новых людей", член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявлял, что ожидает решения о возможной разблокировке Instagram* до конца сентября-октября.
В марте Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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