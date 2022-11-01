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Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:59
2022-11-01T20:12
туризм
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях.Доложить об исполнении необходимо 1 июня.При этом президент поручил представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан государств, которые не включены в список недружественных стран.Также Путин ждет идей о создании в России морских курортов."Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты", — говорится в поручении.При планировании таких объектов необходимо спроектировать бассейны с искусственным подогревом. Отмечается, что к этому требуется привлечь ведущие компании, имеющий опыт работы в лучших мировых курортах.Кроме того, согласно документу, правительство должно рассмотреть вопросы снижения налогов для туристических организаций."Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода — до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств — до 250 миллионов рублей", — говорится в поручениях.При этом предполагается, что для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, могут и вовсе установить нулевую ставку НДС.
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Туризм, Новости - Туризм
18:59 01.11.2022 (обновлено: 20:12 01.11.2022)
 
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев

Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ России и представить предложения <...> по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Доложить об исполнении необходимо 1 июня.
При этом президент поручил представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан государств, которые не включены в список недружественных стран.
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Также Путин ждет идей о создании в России морских курортов.
"Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты", — говорится в поручении.
При планировании таких объектов необходимо спроектировать бассейны с искусственным подогревом. Отмечается, что к этому требуется привлечь ведущие компании, имеющий опыт работы в лучших мировых курортах.
Кроме того, согласно документу, правительство должно рассмотреть вопросы снижения налогов для туристических организаций.
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"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода — до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств — до 250 миллионов рублей", — говорится в поручениях.
При этом предполагается, что для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, могут и вовсе установить нулевую ставку НДС.
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