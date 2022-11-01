https://ria.ru/20221101/bezviz-1828493911.html
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:59
2022-11-01T18:59
2022-11-01T20:12
туризм
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744392185_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_1c03e31155ef5cf694886e8d0a1342ab.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях.Доложить об исполнении необходимо 1 июня.При этом президент поручил представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан государств, которые не включены в список недружественных стран.Также Путин ждет идей о создании в России морских курортов."Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты", — говорится в поручении.При планировании таких объектов необходимо спроектировать бассейны с искусственным подогревом. Отмечается, что к этому требуется привлечь ведущие компании, имеющий опыт работы в лучших мировых курортах.Кроме того, согласно документу, правительство должно рассмотреть вопросы снижения налогов для туристических организаций."Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода — до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств — до 250 миллионов рублей", — говорится в поручениях.При этом предполагается, что для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, могут и вовсе установить нулевую ставку НДС.
https://ria.ru/20221101/vostok-1828504256.html
https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html
https://ria.ru/20221101/bronirovanie-1828379120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744392185_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_18c8a3dc134ca15ea33e0a70a14f3af8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Туризм, Новости - Туризм
18:59 01.11.2022 (обновлено: 20:12 01.11.2022)
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
кабмину и профильным ведомствам подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ
России и представить предложения <...> по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Доложить об исполнении необходимо 1 июня.
При этом президент поручил представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан государств, которые не включены в список недружественных стран.
Также Путин ждет идей о создании в России морских курортов.
"Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты", — говорится в поручении.
При планировании таких объектов необходимо спроектировать бассейны с искусственным подогревом. Отмечается, что к этому требуется привлечь ведущие компании, имеющий опыт работы в лучших мировых курортах.
Кроме того, согласно документу, правительство должно рассмотреть вопросы снижения налогов для туристических организаций.
"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода — до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств — до 250 миллионов рублей", — говорится в поручениях.
При этом предполагается, что для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, могут и вовсе установить нулевую ставку НДС.