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В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины - РИА Новости, 01.11.2022
В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку, напав на нее с ножом, сообщает немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T02:47
2022-11-01T02:47
2022-11-01T10:27
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку, напав на нее с ножом, сообщает немецкий таблоид Bild.Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.По данным издания, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга, при этом мотив преступления остается неизвестным.После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение и заказавшего колбаски и картофель фри.Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.В начале октября житель Берлина на глазах у детей убил свою 44-летнюю жену — беженку с Украины.
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В мире, Германия, Украина
02:47 01.11.2022 (обновлено: 10:27 01.11.2022)
В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
Bild: на юге Баварии иорданец напал с ножом на 21-летнюю беженку с Украины
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку, напав на нее с ножом, сообщает
немецкий таблоид Bild.
Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен
, где расположен горнолыжный курорт.
По данным издания, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга, при этом мотив преступления остается неизвестным.
После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение и заказавшего колбаски и картофель фри.
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.
В начале октября житель Берлина на глазах у детей убил свою 44-летнюю жену — беженку с Украины.