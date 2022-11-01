https://ria.ru/20221101/bezhenka-1828298130.html

В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины

В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины - РИА Новости, 01.11.2022

В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины

В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку, напав на нее с ножом, сообщает немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T02:47

2022-11-01T02:47

2022-11-01T10:27

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку, напав на нее с ножом, сообщает немецкий таблоид Bild.Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.По данным издания, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга, при этом мотив преступления остается неизвестным.После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение и заказавшего колбаски и картофель фри.Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.В начале октября житель Берлина на глазах у детей убил свою 44-летнюю жену — беженку с Украины.

https://ria.ru/20220929/bezhenka-1820426330.html

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