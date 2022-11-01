Рейтинг@Mail.ru
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/bespilotniki-1828308198.html
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.11.2022
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине
Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:06
2022-11-01T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
олег кожемяко
приморский край
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812308604_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_77a65bdd86ab5184ef51dece0a4b8aa9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Кожемяко.На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Кожемяко рассказал, что сейчас у военнослужащих есть необходимость в приборах ночного и дневного видения, квадрокоптерах с тепловизорами и с простым видеонаблюдением, беспилотных летательных аппаратах самолётного типа."Мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым мы сами здесь в крае будем выпускать беспилотные летательные аппараты и будем формировать поставки – не просто закупки, а произведенные именно в Приморском крае. Это кооперация предприятий, некоторых наших заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы. Электронные компоненты мы тоже находим среди российских предприятий", - сказал Кожемяко.Он отметил, что в Приморье будет вестись сборка, которая будет на 55% состоять из комплектов, производимых на территории Приморского края.В своем Telegram-канале Кожемяко также написал, что студенты местных вузов уже делают такие аппараты, к концу месяца построят 100 штук."А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам", - добавил он.
https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html
https://ria.ru/20220916/bpla-1817468462.html
приморский край
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812308604_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_49f1af9161d08b110bd31bef546cceea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, олег кожемяко, приморский край, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Олег Кожемяко, Приморский край, Украина
08:06 01.11.2022
 
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине

Глава Приморья Кожемяко: в регионе начнут производить беспилотники для спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Кожемяко рассказал, что сейчас у военнослужащих есть необходимость в приборах ночного и дневного видения, квадрокоптерах с тепловизорами и с простым видеонаблюдением, беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.
Российский беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 07:38Новое оружие России
В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками
"Мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым мы сами здесь в крае будем выпускать беспилотные летательные аппараты и будем формировать поставки – не просто закупки, а произведенные именно в Приморском крае. Это кооперация предприятий, некоторых наших заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы. Электронные компоненты мы тоже находим среди российских предприятий", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что в Приморье будет вестись сборка, которая будет на 55% состоять из комплектов, производимых на территории Приморского края.
В своем Telegram-канале Кожемяко также написал, что студенты местных вузов уже делают такие аппараты, к концу месяца построят 100 штук.
"А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам", - добавил он.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 22:42
У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОлег КожемякоПриморский крайУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала