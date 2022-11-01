https://ria.ru/20221101/bespilotniki-1828308198.html
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.11.2022
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине
Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:06
2022-11-01T08:06
2022-11-01T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
олег кожемяко
приморский край
украина
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Кожемяко.На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Кожемяко рассказал, что сейчас у военнослужащих есть необходимость в приборах ночного и дневного видения, квадрокоптерах с тепловизорами и с простым видеонаблюдением, беспилотных летательных аппаратах самолётного типа."Мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым мы сами здесь в крае будем выпускать беспилотные летательные аппараты и будем формировать поставки – не просто закупки, а произведенные именно в Приморском крае. Это кооперация предприятий, некоторых наших заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы. Электронные компоненты мы тоже находим среди российских предприятий", - сказал Кожемяко.Он отметил, что в Приморье будет вестись сборка, которая будет на 55% состоять из комплектов, производимых на территории Приморского края.В своем Telegram-канале Кожемяко также написал, что студенты местных вузов уже делают такие аппараты, к концу месяца построят 100 штук."А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам", - добавил он.
https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html
https://ria.ru/20220916/bpla-1817468462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, олег кожемяко, приморский край, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Олег Кожемяко, Приморский край, Украина
В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине
Глава Приморья Кожемяко: в регионе начнут производить беспилотники для спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости.
Беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции, сообщил
глава региона Олег Кожемяко.
На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Кожемяко рассказал, что сейчас у военнослужащих есть необходимость в приборах ночного и дневного видения, квадрокоптерах с тепловизорами и с простым видеонаблюдением, беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.
"Мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым мы сами здесь в крае будем выпускать беспилотные летательные аппараты и будем формировать поставки – не просто закупки, а произведенные именно в Приморском крае
. Это кооперация предприятий, некоторых наших заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы. Электронные компоненты мы тоже находим среди российских предприятий", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что в Приморье будет вестись сборка, которая будет на 55% состоять из комплектов, производимых на территории Приморского края.
В своем Telegram-канале Кожемяко также написал, что студенты местных вузов уже делают такие аппараты, к концу месяца построят 100 штук.
"А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам", - добавил он.