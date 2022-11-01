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В Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости, 01.11.2022
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В Севастополе сбили беспилотник
В Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости, 01.11.2022
В Севастополе сбили беспилотник
Моряки сбили беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T03:53
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севастополь
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Моряки сбили беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", — написал он в своем Telegram-канале в 3:44 мск.Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, готовили и провели теракт военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
03:53 01.11.2022 (обновлено: 10:40 01.11.2022)
 
В Севастополе сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что моряки сбили беспилотник на севере города

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Моряки сбили беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", — написал он в своем Telegram-канале в 3:44 мск.
Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, готовили и провели теракт военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.
После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 15:58
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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