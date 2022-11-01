https://ria.ru/20221101/bayden-1828533612.html

Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"

Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном" - РИА Новости, 02.11.2022

Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"

Президент США Джо Байден назвал обрушившийся ранее осенью на Флориду ураган "Иваном". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-01T23:01

2022-11-01T23:01

2022-11-02T00:00

в мире

джо байден

флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал обрушившийся ранее осенью на Флориду ураган "Иваном".Ураган "Иан" в конце сентября — начале октября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявили, что ураган нанес "исторический" ущерб.В начале октября Байден посетил Флориду, где рассказал историю, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось. Он также использовал ненормативную лексику в ходе общения с местным чиновником, обсуждая предпринимаемые властями меры для помощи пострадавшим от урагана, их разговор попал в трансляцию американских телеканалов.

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в мире, джо байден, флорида, сша