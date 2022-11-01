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Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном" - РИА Новости, 02.11.2022
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Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном" - РИА Новости, 02.11.2022
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"
Президент США Джо Байден назвал обрушившийся ранее осенью на Флориду ураган "Иваном". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-01T23:01
2022-11-02T00:00
в мире
джо байден
флорида
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал обрушившийся ранее осенью на Флориду ураган "Иваном".Ураган "Иан" в конце сентября — начале октября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявили, что ураган нанес "исторический" ущерб.В начале октября Байден посетил Флориду, где рассказал историю, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось. Он также использовал ненормативную лексику в ходе общения с местным чиновником, обсуждая предпринимаемые властями меры для помощи пострадавшим от урагана, их разговор попал в трансляцию американских телеканалов.
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в мире, джо байден, флорида, сша
В мире, Джо Байден, Флорида, США
23:01 01.11.2022 (обновлено: 00:00 02.11.2022)
 
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"

Байден оговорился, назвав обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иан" "Иваном"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байдена
Президент США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байдена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал обрушившийся ранее осенью на Флориду ураган "Иваном".

"В прошлый раз я был во Флориде почти месяц назад из-за урагана "Иван". "Иан", извините", — сказал Байден, говоря об экономических мерах.

Ураган "Иан" в конце сентября — начале октября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявили, что ураган нанес "исторический" ущерб.
В начале октября Байден посетил Флориду, где рассказал историю, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось. Он также использовал ненормативную лексику в ходе общения с местным чиновником, обсуждая предпринимаемые властями меры для помощи пострадавшим от урагана, их разговор попал в трансляцию американских телеканалов.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 01:30
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
 
В миреДжо БайденФлоридаСША
 
 
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