https://ria.ru/20221101/bayden-1828532463.html
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:50
2022-11-01T22:50
2022-11-01T22:50
в мире
джилл байден
барак обама
билл клинтон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_917b8d46a708227406b32e18f0c0b851.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, пишет Washington Post со ссылкой на источники."Президент Байден и первая леди Джилл Байден проводят встречи, начиная с сентября, со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно ряду лиц, знакомых с планами", - говорится в публикации.Как отмечает издание, встречи проходят "очень малой группой" участников. При этом сам хозяин Белого дома пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок, несмотря на публичные заявления о желании участвовать в выборах.Сообщается, что в работу по подготовке вовлечены двое советников Белого дома Анита Данн и Джен Диллон, которые играли "руководящие роли" в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден занял Овальный кабинет. Более того, Данн и Диллон, в свою очередь, общаются с рядом участников успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона."Он (Байден) также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп", - пишет газета, отмечая, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.До сих пор неизвестно, кто еще из демократов может объявить об интересе к участию в выборах, однако по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ."Реальность такова, что поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга", - резюмировали источники.В конце октября в интервью телеканалу MSNBC Байден вновь заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.
https://ria.ru/20221029/opros-1827791726.html
https://ria.ru/20221024/bayden-1826222682.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ce947a3b63fcc057c221e4027dca1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джилл байден, барак обама, билл клинтон, сша
В мире, Джилл Байден, Барак Обама, Билл Клинтон, США
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию
WP: Байден работает со старшими советниками над подготовкой к выборам президента
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости.
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, пишет
Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент Байден
и первая леди Джилл Байден проводят встречи, начиная с сентября, со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно ряду лиц, знакомых с планами", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, встречи проходят "очень малой группой" участников. При этом сам хозяин Белого дома пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок, несмотря на публичные заявления о желании участвовать в выборах.
Сообщается, что в работу по подготовке вовлечены двое советников Белого дома Анита Данн и Джен Диллон, которые играли "руководящие роли" в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден занял Овальный кабинет. Более того, Данн и Диллон, в свою очередь, общаются с рядом участников успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму
и Билла Клинтона
.
"Он (Байден) также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп", - пишет газета, отмечая, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.
До сих пор неизвестно, кто еще из демократов может объявить об интересе к участию в выборах, однако по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ.
"Реальность такова, что поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга", - резюмировали источники.
В конце октября в интервью телеканалу MSNBC Байден вновь заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.