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СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:50
2022-11-01T22:50
в мире
джилл байден
барак обама
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, пишет Washington Post со ссылкой на источники."Президент Байден и первая леди Джилл Байден проводят встречи, начиная с сентября, со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно ряду лиц, знакомых с планами", - говорится в публикации.Как отмечает издание, встречи проходят "очень малой группой" участников. При этом сам хозяин Белого дома пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок, несмотря на публичные заявления о желании участвовать в выборах.Сообщается, что в работу по подготовке вовлечены двое советников Белого дома Анита Данн и Джен Диллон, которые играли "руководящие роли" в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден занял Овальный кабинет. Более того, Данн и Диллон, в свою очередь, общаются с рядом участников успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона."Он (Байден) также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп", - пишет газета, отмечая, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.До сих пор неизвестно, кто еще из демократов может объявить об интересе к участию в выборах, однако по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ."Реальность такова, что поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга", - резюмировали источники.В конце октября в интервью телеканалу MSNBC Байден вновь заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.
https://ria.ru/20221029/opros-1827791726.html
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в мире, джилл байден, барак обама, билл клинтон, сша
В мире, Джилл Байден, Барак Обама, Билл Клинтон, США
22:50 01.11.2022
 
СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию

WP: Байден работает со старшими советниками над подготовкой к выборам президента

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент Байден и первая леди Джилл Байден проводят встречи, начиная с сентября, со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно ряду лиц, знакомых с планами", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, встречи проходят "очень малой группой" участников. При этом сам хозяин Белого дома пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок, несмотря на публичные заявления о желании участвовать в выборах.
Сообщается, что в работу по подготовке вовлечены двое советников Белого дома Анита Данн и Джен Диллон, которые играли "руководящие роли" в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден занял Овальный кабинет. Более того, Данн и Диллон, в свою очередь, общаются с рядом участников успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос
"Он (Байден) также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп", - пишет газета, отмечая, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.
До сих пор неизвестно, кто еще из демократов может объявить об интересе к участию в выборах, однако по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ.
"Реальность такова, что поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга", - резюмировали источники.
В конце октября в интервью телеканалу MSNBC Байден вновь заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.
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В миреДжилл БайденБарак ОбамаБилл КлинтонСША
 
 
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