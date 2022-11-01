https://ria.ru/20221101/bayden-1828532463.html

СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию

СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ узнали, как Байден готовится к переизбранию

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:50

2022-11-01T22:50

2022-11-01T22:50

в мире

джилл байден

барак обама

билл клинтон

сша

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл, начиная с сентября, проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, пишет Washington Post со ссылкой на источники."Президент Байден и первая леди Джилл Байден проводят встречи, начиная с сентября, со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно ряду лиц, знакомых с планами", - говорится в публикации.Как отмечает издание, встречи проходят "очень малой группой" участников. При этом сам хозяин Белого дома пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок, несмотря на публичные заявления о желании участвовать в выборах.Сообщается, что в работу по подготовке вовлечены двое советников Белого дома Анита Данн и Джен Диллон, которые играли "руководящие роли" в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден занял Овальный кабинет. Более того, Данн и Диллон, в свою очередь, общаются с рядом участников успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона."Он (Байден) также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп", - пишет газета, отмечая, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.До сих пор неизвестно, кто еще из демократов может объявить об интересе к участию в выборах, однако по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ."Реальность такова, что поле у республиканцев также начнет приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга", - резюмировали источники.В конце октября в интервью телеканалу MSNBC Байден вновь заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.

https://ria.ru/20221029/opros-1827791726.html

https://ria.ru/20221024/bayden-1826222682.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джилл байден, барак обама, билл клинтон, сша