https://ria.ru/20221101/bayden-1828501751.html

В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России

В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России - РИА Новости, 01.11.2022

В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России

Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:37

2022-11-01T19:37

2022-11-01T21:47

политика

джо байден

тулси габбард

сша

россия

украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард.По словам политика, американский лидер даже не пытается прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец противостоянию двух великих держав.Бывшая конгрессвумен неоднократно критиковала внешнеполитический курс действующего главы Белого дома. По ее словам, принимаемые Байденом и лидерами конгресса решения ведут мир к ядерному холокосту. Она охарактеризовала нынешних руководителей Демократической партии США как "фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу".Работой Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов недовольны и больше половины американцев. Согласно социологическому опросу YouGov, 51 процент респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как он справляется со своими обязанностями. Из них 37 процентов "сильно не одобряют" и 13 процентов "в некоторой степени не одобряют" действия главы государства.

https://ria.ru/20221030/bayden-1827940295.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, тулси габбард, сша, россия, украина