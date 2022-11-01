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В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России - РИА Новости, 01.11.2022
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В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России
В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России - РИА Новости, 01.11.2022
В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России
Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:37
2022-11-01T21:47
политика
джо байден
тулси габбард
сша
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард.По словам политика, американский лидер даже не пытается прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец противостоянию двух великих держав.Бывшая конгрессвумен неоднократно критиковала внешнеполитический курс действующего главы Белого дома. По ее словам, принимаемые Байденом и лидерами конгресса решения ведут мир к ядерному холокосту. Она охарактеризовала нынешних руководителей Демократической партии США как "фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу".Работой Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов недовольны и больше половины американцев. Согласно социологическому опросу YouGov, 51 процент респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как он справляется со своими обязанностями. Из них 37 процентов "сильно не одобряют" и 13 процентов "в некоторой степени не одобряют" действия главы государства.
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политика, джо байден, тулси габбард, сша, россия, украина
Политика, Джо Байден, Тулси Габбард, США, Россия, Украина
19:37 01.11.2022 (обновлено: 21:47 01.11.2022)
 
В США заявили, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России

Экс-конгрессвумен Габбард: Байден нарушил обещание и развязал войну с Россией

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил собственное предвыборное обещание и развязал вооруженный конфликт с Россией, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
"В своей президентской кампании Байден пообещал положить конец нашим разрушительным и контрпродуктивным войнам. Два года спустя мы находимся в самой опасной войне с обладающей ядерным оружием Россией и используем Украину в качестве марионетки", — написала она в Twitter.
По словам политика, американский лидер даже не пытается прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец противостоянию двух великих держав.
Бывшая конгрессвумен неоднократно критиковала внешнеполитический курс действующего главы Белого дома. По ее словам, принимаемые Байденом и лидерами конгресса решения ведут мир к ядерному холокосту. Она охарактеризовала нынешних руководителей Демократической партии США как "фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу".
Работой Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов недовольны и больше половины американцев. Согласно социологическому опросу YouGov, 51 процент респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как он справляется со своими обязанностями. Из них 37 процентов "сильно не одобряют" и 13 процентов "в некоторой степени не одобряют" действия главы государства.
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