https://ria.ru/20221101/bayden-1828300818.html

Американцы уличили "нервного" Байдена в обмане

Американцы уличили "нервного" Байдена в обмане - РИА Новости, 01.11.2022

Американцы уличили "нервного" Байдена в обмане

Зрители телеканала CNBC отреагировали на очередные выпады президента США Джо Байдена в адрес американских нефтяных компаний. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T04:47

2022-11-01T04:47

2022-11-01T04:47

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Зрители телеканала CNBC отреагировали на очередные выпады президента США Джо Байдена в адрес американских нефтяных компаний.Ранее глава Белого дома обвинил нефтяную промышленность США, получающую рекордную прибыль, в том, что та не выполнила "обязательства инвестировать в Америку, поддерживать американский народ". По его словам, администрация США прорабатывает с конгрессом вопрос повышения налогов и введения других ограничений для американских нефтяных компаний, которые получают сверхдоходы и отказываются снижать цены на топливо в стране.Заявления Байдена, выступающего против ископаемого топлива, вызвали активный отклик среди зрителей CNBC."Полный бред... Этот парень сначала блокирует нефтепроводы и разработки (месторождений. – прим. ред.), а потом обвиняет нефтяные компании", - написал пользователь Fast4oward."Разве его целью не было прикрытие нефтяной промышленности?" – задался вопросом Eric Metz."Я предполагаю, что такое происходит, когда вы препятствуете строительству нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов в США", - заметил Jason k."Нервничаешь? Потому что в стране вот-вот закончится дизельное топливо", - указал Gigi Gregory."Если вы затеяли перепалку с саудовцами и остановили добычу нефти у себя, то ждите поражения 8 ноября (в день выборов в конгресс. – прим. ред.)", - подчеркнул Harry Jove."Этот парень и его тусовка - воплощение мема о парне, который едет на велосипеде и сует палку в колесо, обвиняя всех остальных", - добавил Daniel Garcia.В преддверии выборов в конгресс Байден, неоднократно выступавший против добычи ископаемого топлива в пользу "зеленых" технологий, пытается обуздать инфляцию и ее основной компонент – высокие цены на бензин, ответственность за которые он возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию, но и американский топливно-энергетический комплекс.Средняя цена на галлон (около 3,8 литра) бензина в США составляет 3,78 доллара, снижения цены с рекордных 5 долларов начала лета удалось добиться в том числе высвобождением нефти из стратегического резерва, Байден таким образом израсходовал половину запасов. При этом за последний месяц средняя цена снизилась незначительно - лишь на 3 цента, на момент вступления Байдена в должность бензин и вовсе стоил 2,38 доллара за галлон. Во время президентских праймериз Демократической партии в 2019 году нынешний американский президент заявлял о том, что "гарантирует всем", что "покончит с ископаемым топливом", и в этом вопросе он "не собирается уступать".

https://ria.ru/20221028/ssha-1827485128.html

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в мире, джо байден, сша