https://ria.ru/20221101/balet-1828344664.html
В Большом театре пройдет День Балета
В Большом театре пройдет День Балета - РИА Новости, 01.11.2022
В Большом театре пройдет День Балета
Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:28
2022-11-01T11:28
2022-11-01T11:28
культура
новости культуры
махар вазиев
павел сорокин
большой театр
денис родькин
театр
балет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878454_0:0:3177:1787_1920x0_80_0_0_354eb42ae7c73681ca30a3748923be1f.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Изначально на примере одного дня предполагалось ознакомиться с обычной, повседневной жизнью артистов балета. Но огромная аудитория, следившая из года в год за показами во время прямых трансляций и после по записи, превратила "рутину" среднестатистического дня в самый настоящий праздник", — рассказывают в пресс-службе.Зрители смогут наблюдать за жизнью большого балета в прямом эфире на странице официального сообщества ГАБТ во "ВКонтакте". Впервые у них будет возможность посмотреть, как протекает репетиционный процесс непосредственно на исторической сцене Большого театра и в день показа репетируемого спектакля — балета "Дон Кихот".Также они смогут узнать, что происходит за кулисами и "выйти на сцену вместе с ведущей солисткой балета Кристиной Кретовой и премьером балета Денисом Родькиным".Репетицию в сопровождении оркестра (за дирижерским пультом Павел Сорокин) проведет художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. Начало трансляции намечено на 11.45.
https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878454_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_5a5653eedbf8cccd304184e9f6eac99e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, махар вазиев, павел сорокин, большой театр, денис родькин, театр, балет
Культура, Новости культуры, Махар Вазиев, Павел Сорокин, Большой театр, Денис Родькин, Театр, Балет
В Большом театре пройдет День Балета
День Балета пройдет в Большом театре 1 ноября
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Изначально на примере одного дня предполагалось ознакомиться с обычной, повседневной жизнью артистов балета. Но огромная аудитория, следившая из года в год за показами во время прямых трансляций и после по записи, превратила "рутину" среднестатистического дня в самый настоящий праздник", — рассказывают в пресс-службе.
Зрители смогут наблюдать за жизнью большого балета в прямом эфире на странице официального сообщества ГАБТ во "ВКонтакте". Впервые у них будет возможность посмотреть, как протекает репетиционный процесс непосредственно на исторической сцене Большого театра и в день показа репетируемого спектакля — балета "Дон Кихот".
Также они смогут узнать, что происходит за кулисами и "выйти на сцену вместе с ведущей солисткой балета Кристиной Кретовой и премьером балета Денисом Родькиным".
Репетицию в сопровождении оркестра (за дирижерским пультом Павел Сорокин) проведет художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. Начало трансляции намечено на 11.45.