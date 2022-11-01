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В Большом театре пройдет День Балета - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221101/balet-1828344664.html
В Большом театре пройдет День Балета
В Большом театре пройдет День Балета - РИА Новости, 01.11.2022
В Большом театре пройдет День Балета
Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:28
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культура
новости культуры
махар вазиев
павел сорокин
большой театр
денис родькин
театр
балет
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Изначально на примере одного дня предполагалось ознакомиться с обычной, повседневной жизнью артистов балета. Но огромная аудитория, следившая из года в год за показами во время прямых трансляций и после по записи, превратила "рутину" среднестатистического дня в самый настоящий праздник", — рассказывают в пресс-службе.Зрители смогут наблюдать за жизнью большого балета в прямом эфире на странице официального сообщества ГАБТ во "ВКонтакте". Впервые у них будет возможность посмотреть, как протекает репетиционный процесс непосредственно на исторической сцене Большого театра и в день показа репетируемого спектакля — балета "Дон Кихот".Также они смогут узнать, что происходит за кулисами и "выйти на сцену вместе с ведущей солисткой балета Кристиной Кретовой и премьером балета Денисом Родькиным".Репетицию в сопровождении оркестра (за дирижерским пультом Павел Сорокин) проведет художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. Начало трансляции намечено на 11.45.
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новости культуры, махар вазиев, павел сорокин, большой театр, денис родькин, театр, балет
Культура, Новости культуры, Махар Вазиев, Павел Сорокин, Большой театр, Денис Родькин, Театр, Балет
11:28 01.11.2022
 
В Большом театре пройдет День Балета

День Балета пройдет в Большом театре 1 ноября

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Изначально на примере одного дня предполагалось ознакомиться с обычной, повседневной жизнью артистов балета. Но огромная аудитория, следившая из года в год за показами во время прямых трансляций и после по записи, превратила "рутину" среднестатистического дня в самый настоящий праздник", — рассказывают в пресс-службе.
Зрители смогут наблюдать за жизнью большого балета в прямом эфире на странице официального сообщества ГАБТ во "ВКонтакте". Впервые у них будет возможность посмотреть, как протекает репетиционный процесс непосредственно на исторической сцене Большого театра и в день показа репетируемого спектакля — балета "Дон Кихот".
Также они смогут узнать, что происходит за кулисами и "выйти на сцену вместе с ведущей солисткой балета Кристиной Кретовой и премьером балета Денисом Родькиным".
Репетицию в сопровождении оркестра (за дирижерским пультом Павел Сорокин) проведет художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. Начало трансляции намечено на 11.45.
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КультураНовости культурыМахар ВазиевПавел СорокинБольшой театрДенис РодькинТеатрБалет
 
 
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