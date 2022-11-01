https://ria.ru/20221101/balet-1828344664.html

В Большом театре пройдет День Балета

В Большом театре пройдет День Балета - РИА Новости, 01.11.2022

В Большом театре пройдет День Балета

Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:28

2022-11-01T11:28

2022-11-01T11:28

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большой театр объявляет День Балета-2022, который состоится в этом году 1 ноября, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Изначально на примере одного дня предполагалось ознакомиться с обычной, повседневной жизнью артистов балета. Но огромная аудитория, следившая из года в год за показами во время прямых трансляций и после по записи, превратила "рутину" среднестатистического дня в самый настоящий праздник", — рассказывают в пресс-службе.Зрители смогут наблюдать за жизнью большого балета в прямом эфире на странице официального сообщества ГАБТ во "ВКонтакте". Впервые у них будет возможность посмотреть, как протекает репетиционный процесс непосредственно на исторической сцене Большого театра и в день показа репетируемого спектакля — балета "Дон Кихот".Также они смогут узнать, что происходит за кулисами и "выйти на сцену вместе с ведущей солисткой балета Кристиной Кретовой и премьером балета Денисом Родькиным".Репетицию в сопровождении оркестра (за дирижерским пультом Павел Сорокин) проведет художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. Начало трансляции намечено на 11.45.

https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, махар вазиев, павел сорокин, большой театр, денис родькин, театр, балет