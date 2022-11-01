https://ria.ru/20221101/azarov-1828503767.html
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко - РИА Новости, 01.11.2022
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:45
2022-11-01T19:45
2022-11-01T19:45
экономика
самарская область
дмитрий азаров
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства."Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время встречи Матвиенко поинтересовалась тем, как регион справляется с санкционным давлением. Азаров отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия. Тем не менее, по словам губернатора, благодаря личному участию президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию."Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар. Сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года", - цитирует Азарова пресс-служба.Матвиенко также спросила, выправляется ли ситуация на "АвтоВАЗе". "Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило "АвтоВАЗу" уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу", – приводит слова Азарова пресс-служба.Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома и, в частности, за ту работу, которую по поручению Матвиенко ведет комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.Азаров также отметил эффективность работы управленческой команды "АвтоВАЗа" во главе с Максимом Соколовым. В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. "АвтоВАЗ" дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства", – цитирует губернатора пресс-служба.Говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Азаров представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.
https://ria.ru/20221027/ozon-1827255141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, самарская область, дмитрий азаров, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Экономика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко
Губернатор Самарской области Азаров обсудил со спикером Совфеда Матвиенко развитие региона
САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ
Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время встречи Матвиенко поинтересовалась тем, как регион справляется с санкционным давлением. Азаров отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия. Тем не менее, по словам губернатора, благодаря личному участию президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию.
"Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар. Сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года", - цитирует Азарова пресс-служба.
Матвиенко также спросила, выправляется ли ситуация на "АвтоВАЗе
". "Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило "АвтоВАЗу" уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома и, в частности, за ту работу, которую по поручению Матвиенко ведет комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова
.
Азаров также отметил эффективность работы управленческой команды "АвтоВАЗа" во главе с Максимом Соколовым
. В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. "АвтоВАЗ" дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства", – цитирует губернатора пресс-служба.
Говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Азаров представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.