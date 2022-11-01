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Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко - РИА Новости, 01.11.2022
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Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко - РИА Новости, 01.11.2022
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:45
2022-11-01T19:45
экономика
самарская область
дмитрий азаров
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства."Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время встречи Матвиенко поинтересовалась тем, как регион справляется с санкционным давлением. Азаров отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия. Тем не менее, по словам губернатора, благодаря личному участию президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию."Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар. Сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года", - цитирует Азарова пресс-служба.Матвиенко также спросила, выправляется ли ситуация на "АвтоВАЗе". "Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило "АвтоВАЗу" уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу", – приводит слова Азарова пресс-служба.Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома и, в частности, за ту работу, которую по поручению Матвиенко ведет комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.Азаров также отметил эффективность работы управленческой команды "АвтоВАЗа" во главе с Максимом Соколовым. В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. "АвтоВАЗ" дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства", – цитирует губернатора пресс-служба.Говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Азаров представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.
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экономика, самарская область, дмитрий азаров, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Экономика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия
19:45 01.11.2022
 
Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко

Губернатор Самарской области Азаров обсудил со спикером Совфеда Матвиенко развитие региона

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, во время встречи Матвиенко поинтересовалась тем, как регион справляется с санкционным давлением. Азаров отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия. Тем не менее, по словам губернатора, благодаря личному участию президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию.
"Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар. Сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года", - цитирует Азарова пресс-служба.
Матвиенко также спросила, выправляется ли ситуация на "АвтоВАЗе". "Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило "АвтоВАЗу" уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу", – приводит слова Азарова пресс-служба.
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Азаров также отметил эффективность работы управленческой команды "АвтоВАЗа" во главе с Максимом Соколовым. В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. "АвтоВАЗ" дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства", – цитирует губернатора пресс-служба.
Говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Азаров представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.
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ЭкономикаСамарская областьДмитрий АзаровСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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