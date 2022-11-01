https://ria.ru/20221101/azarov-1828503767.html

Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко

Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко - РИА Новости, 01.11.2022

Самарский губернатор встретился со спикером Совфеда Матвиенко

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:45

2022-11-01T19:45

2022-11-01T19:45

экономика

самарская область

дмитрий азаров

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, на встрече с ней обсуждалось развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства."Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время встречи Матвиенко поинтересовалась тем, как регион справляется с санкционным давлением. Азаров отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия. Тем не менее, по словам губернатора, благодаря личному участию президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию."Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар. Сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года", - цитирует Азарова пресс-служба.Матвиенко также спросила, выправляется ли ситуация на "АвтоВАЗе". "Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило "АвтоВАЗу" уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу", – приводит слова Азарова пресс-служба.Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома и, в частности, за ту работу, которую по поручению Матвиенко ведет комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.Азаров также отметил эффективность работы управленческой команды "АвтоВАЗа" во главе с Максимом Соколовым. В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. "АвтоВАЗ" дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства", – цитирует губернатора пресс-служба.Говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Азаров представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.

https://ria.ru/20221027/ozon-1827255141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, самарская область, дмитрий азаров, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия