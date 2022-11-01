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ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область - РИА Новости, 01.11.2022
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ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область - РИА Новости, 01.11.2022
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:13
2022-11-01T10:13
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Обстрелов значительных нет пока. Сегодняшняя утренняя сводка – было шесть ударов ракет. Все они были сбиты", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, российская армия эффективно выполняет свои задачи.
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херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины
Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:13 01.11.2022
 
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область

Врио главы Херсонской области Сальдо: ПВО отразила ракетную атаку украинских войск

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Обстрелов значительных нет пока. Сегодняшняя утренняя сводка – было шесть ударов ракет. Все они были сбиты", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
По его словам, российская армия эффективно выполняет свои задачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Владимир СальдоХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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