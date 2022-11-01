https://ria.ru/20221101/ataka-1828324941.html
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область - РИА Новости, 01.11.2022
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:13
2022-11-01T10:13
2022-11-01T10:13
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Обстрелов значительных нет пока. Сегодняшняя утренняя сводка – было шесть ударов ракет. Все они были сбиты", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, российская армия эффективно выполняет свои задачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины
Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область
Врио главы Херсонской области Сальдо: ПВО отразила ракетную атаку украинских войск