https://ria.ru/20221101/ataka-1828324941.html

ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область

ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область - РИА Новости, 01.11.2022

ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область

ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:13

2022-11-01T10:13

2022-11-01T10:13

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Обстрелов значительных нет пока. Сегодняшняя утренняя сводка – было шесть ударов ракет. Все они были сбиты", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, российская армия эффективно выполняет свои задачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины