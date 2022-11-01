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Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/ataka-1828306779.html
Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ
Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ - РИА Новости, 01.11.2022
Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ
Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:34
2022-11-01T09:18
специальная военная операция на украине
мартин гриффитс
россия
киев
украина
совет безопасности оон
оон
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Заседание Совбеза ООН, созванное Москвой после нападения, прошло накануне."Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — написал Полянский в Telegram-канале.По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке. "Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", — указал Полянский.Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине, выразил уверенность он."Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре — неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно", — заключил Полянский.Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html
https://ria.ru/20221031/ataka-1828285603.html
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мартин гриффитс, россия, киев, украина, совет безопасности оон, оон
Специальная военная операция на Украине, Мартин Гриффитс, Россия, Киев, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН
07:34 01.11.2022 (обновлено: 09:18 01.11.2022)
 
Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ

Полянский: Москва не получила в Совбезе ООН от Запада опровержений по атаке Киева на ЧФ

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание Совбеза ООН, созванное Москвой после нападения, прошло накануне.
"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — написал Полянский в Telegram-канале.
По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке.
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 16:03
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
"Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", — указал Полянский.
Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине, выразил уверенность он.
"Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре — неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно", — заключил Полянский.
Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.
После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМартин ГриффитсРоссияКиевУкраинаСовет Безопасности ООНООН
 
 
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