https://ria.ru/20221101/ataka-1828306779.html

Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ

Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ - РИА Новости, 01.11.2022

Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ

Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:34

2022-11-01T07:34

2022-11-01T09:18

специальная военная операция на украине

мартин гриффитс

россия

киев

украина

совет безопасности оон

оон

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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Заседание Совбеза ООН, созванное Москвой после нападения, прошло накануне."Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — написал Полянский в Telegram-канале.По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке. "Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", — указал Полянский.Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине, выразил уверенность он."Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре — неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно", — заключил Полянский.Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.

https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html

https://ria.ru/20221031/ataka-1828285603.html

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киев

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мартин гриффитс, россия, киев, украина, совет безопасности оон, оон