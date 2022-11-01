07:34 01.11.2022 (обновлено: 09:18 01.11.2022)
Дипломат: Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ
Полянский: Москва не получила в Совбезе ООН от Запада опровержений по атаке Киева на ЧФ
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
ООН, 1 ноя — РИА Новости. Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание Совбеза ООН, созванное Москвой после нападения, прошло накануне.
"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — написал Полянский в Telegram-канале.
По его словам, западные делегации просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке.
"Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", — указал Полянский.
Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине, выразил уверенность он.
"Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре — неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно", — заключил Полянский.
Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.
После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.