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Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям - РИА Новости, 01.11.2022
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Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям
Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям - РИА Новости, 01.11.2022
Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям
Встреча депутатов парламента Абхазии с коллегами из России и Белоруссии даст новый импульс взаимоотношениям трёх стран, заявил во вторник спикер... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:02
2022-11-01T17:03
белоруссия
абхазия
россия
лаши ашуба
артем туров
аслан бжания
госдума рф
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СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Встреча депутатов парламента Абхазии с коллегами из России и Белоруссии даст новый импульс взаимоотношениям трёх стран, заявил во вторник спикер законодательного органа республики Лаша Ашуба, открывая встречу с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России."Для нас очень важно развивать и укреплять контакты с представителями Парламентского Собрания… Я думаю, что сегодняшняя встреча будет полезна для обеих сторон... Мы не можем не сказать и о последнем визите господина Лукашенко в Абхазию, для нас это очень важный сигнал. Мы (депутаты - ред.) и народ Абхазии эту информацию воспринимаем абсолютно позитивно и уверены, что тот визит и ваш сегодняшний визит даст новый импульс нашим взаимоотношениям", - сказал Ашуба.В свою очередь председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров подчеркнул, что только объединение может противостоять санкционной политике западных стран."Мы видим насколько сейчас идёт внешнее давление на наши страны и только вместе, объединившись, мы можем противостоять этим санкционным направлениям не только в экономике и политике, но и в информационной войне против наших стран", - отметил он.Лукашенко в конце сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания по итогам встречи с Лукашенко заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.
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белоруссия, абхазия, россия, лаши ашуба, артем туров, аслан бжания, госдума рф, снг
Белоруссия, Абхазия, Россия, Лаши Ашуба, Артем Туров, Аслан Бжания, Госдума РФ, СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
17:02 01.11.2022 (обновлено: 17:03 01.11.2022)
 

Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям

© Sputnik / Томас ТхайцукДелегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на встрече с Лашей Ашуба
Делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на встрече с Лашей Ашуба - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на встрече с Лашей Ашуба
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СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Встреча депутатов парламента Абхазии с коллегами из России и Белоруссии даст новый импульс взаимоотношениям трёх стран, заявил во вторник спикер законодательного органа республики Лаша Ашуба, открывая встречу с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
"Для нас очень важно развивать и укреплять контакты с представителями Парламентского Собрания… Я думаю, что сегодняшняя встреча будет полезна для обеих сторон... Мы не можем не сказать и о последнем визите господина Лукашенко в Абхазию, для нас это очень важный сигнал. Мы (депутаты - ред.) и народ Абхазии эту информацию воспринимаем абсолютно позитивно и уверены, что тот визит и ваш сегодняшний визит даст новый импульс нашим взаимоотношениям", - сказал Ашуба.
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В свою очередь председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров подчеркнул, что только объединение может противостоять санкционной политике западных стран.
"Мы видим насколько сейчас идёт внешнее давление на наши страны и только вместе, объединившись, мы можем противостоять этим санкционным направлениям не только в экономике и политике, но и в информационной войне против наших стран", - отметил он.
Лукашенко в конце сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания по итогам встречи с Лукашенко заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияАбхазияРоссияЛаши АшубаАртем ТуровАслан БжанияГосдума РФСНГ
 
 
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