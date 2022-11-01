https://ria.ru/20221101/ashuba-1828450623.html

Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям

Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям - РИА Новости, 01.11.2022

Ашуба: визит депутатов России и Белоруссии даст новый импульс нашим связям

Встреча депутатов парламента Абхазии с коллегами из России и Белоруссии даст новый импульс взаимоотношениям трёх стран, заявил во вторник спикер... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:02

2022-11-01T17:02

2022-11-01T17:03

белоруссия

абхазия

россия

лаши ашуба

артем туров

аслан бжания

госдума рф

снг

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СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Встреча депутатов парламента Абхазии с коллегами из России и Белоруссии даст новый импульс взаимоотношениям трёх стран, заявил во вторник спикер законодательного органа республики Лаша Ашуба, открывая встречу с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России."Для нас очень важно развивать и укреплять контакты с представителями Парламентского Собрания… Я думаю, что сегодняшняя встреча будет полезна для обеих сторон... Мы не можем не сказать и о последнем визите господина Лукашенко в Абхазию, для нас это очень важный сигнал. Мы (депутаты - ред.) и народ Абхазии эту информацию воспринимаем абсолютно позитивно и уверены, что тот визит и ваш сегодняшний визит даст новый импульс нашим взаимоотношениям", - сказал Ашуба.В свою очередь председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров подчеркнул, что только объединение может противостоять санкционной политике западных стран."Мы видим насколько сейчас идёт внешнее давление на наши страны и только вместе, объединившись, мы можем противостоять этим санкционным направлениям не только в экономике и политике, но и в информационной войне против наших стран", - отметил он.Лукашенко в конце сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания по итогам встречи с Лукашенко заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.

https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, абхазия, россия, лаши ашуба, артем туров, аслан бжания, госдума рф, снг