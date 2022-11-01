https://ria.ru/20221101/armeniya-1828369891.html

Лукашенко заявил, что предлагал Баку и Еревану варианты урегулирования

Лукашенко заявил, что предлагал Баку и Еревану варианты урегулирования - РИА Новости, 01.11.2022

Лукашенко заявил, что предлагал Баку и Еревану варианты урегулирования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:34

2022-11-01T12:34

2022-11-01T12:34

в мире

александр лукашенко

азербайджан

армения

белоруссия

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового."В свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму (президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву – ред.), переговорил с ним… по-дружески", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит во вторник пресс-служба."И я ему задал вопрос так, шутя: "Ильхам Гейдарович, ну надо Армении помочь, если договоритесь". А речь шла о пяти с половиной или шести районах - азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что "это не наша земля, это азербайджанская". Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы - отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал", - рассказал Лукашенко, говоря о своих предложениях по мирному урегулированию.Он также отметил, что тогда же предлагал Алиеву в случае урегулирования конфликта подумать над инвестированием в Армению, чтобы окончательно помириться и продемонстрировать это народам двух стран. "И я Ильхаму задал тогда вопрос: "Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились, замирились и так далее. Ну сколько ты бы вот мог инвестировать в Армению?" Говорит, минимум миллиардов пять. Но главное - строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит: "Зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно". И в Турцию и дальше. Выгодно? Выгодно было", - рассказал президент Белоруссии.Вместе с тем он отметил, что его предложения за десять лет так и не были реализованы. "Нет. Ну и что? Поставили президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силовое решение. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть", - констатировал Лукашенко.Он призвал Армению и Азербайджан сейчас окончательно прийти к мирному разрешению проблемы. "Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться. И не надо придумывать там… Где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну какие горы?! Ну договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Нагорным Карабахом решили. Ну пока. Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга?! Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться", - заявил Лукашенко.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, азербайджан, армения, белоруссия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе