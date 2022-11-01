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Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку - РИА Новости, 01.11.2022
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Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку
Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку - РИА Новости, 01.11.2022
Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посредничества РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, возмутился попытками "ОДКБ... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:41
2022-11-01T11:47
в мире
одкб
александр лукашенко
белоруссия
россия
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посредничества РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, возмутился попытками "ОДКБ туда втянуть"."Закончилась война… Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном, между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Пускай в этом направлении и работают", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит во вторник пресс-служба."Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься", - продолжил белорусский президент.Лукашенко заявил Засю, что хочет подробно обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. "Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал: а что, у нас сильнее Зася есть люди здесь, в Беларуси? Они что, разберутся лучше? Это не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, вы видите, что там происходит. Ну так наблюдайте и докладывайте! Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других? Ну что там телепаться возле России?" - сказал президент Белоруссии.
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в мире, одкб, александр лукашенко, белоруссия, россия, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, станислав зась
В мире, ОДКБ, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Станислав Зась
11:41 01.11.2022 (обновлено: 11:47 01.11.2022)
 
Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку

Лукашенко считает, что помощи Москвы достаточно для решения конфликта Еревана и Баку

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посредничества РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, возмутился попытками "ОДКБ туда втянуть".
"Закончилась война… Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном, между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Пускай в этом направлении и работают", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит во вторник пресс-служба.
"Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься", - продолжил белорусский президент.
Лукашенко заявил Засю, что хочет подробно обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. "Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал: а что, у нас сильнее Зася есть люди здесь, в Беларуси? Они что, разберутся лучше? Это не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, вы видите, что там происходит. Ну так наблюдайте и докладывайте! Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других? Ну что там телепаться возле России?" - сказал президент Белоруссии.
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:37
Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить
 
В миреОДКБАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджанСтанислав Зась
 
 
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