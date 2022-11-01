11:41 01.11.2022 (обновлено: 11:47 01.11.2022)
Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку
Лукашенко считает, что помощи Москвы достаточно для решения конфликта Еревана и Баку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посредничества РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, возмутился попытками "ОДКБ туда втянуть".
"Закончилась война… Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном, между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Пускай в этом направлении и работают", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит во вторник пресс-служба.
"Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься", - продолжил белорусский президент.
Лукашенко заявил Засю, что хочет подробно обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. "Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал: а что, у нас сильнее Зася есть люди здесь, в Беларуси? Они что, разберутся лучше? Это не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, вы видите, что там происходит. Ну так наблюдайте и докладывайте! Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других? Ну что там телепаться возле России?" - сказал президент Белоруссии.