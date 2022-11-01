Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/ankara-1828520002.html
В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке
В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022
В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке
Анкара испытала шок после решения России приостановить участие в зерновой сделке, надеется на преодоление кризиса, заявил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:00
2022-11-01T21:00
в мире
россия
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de2b67c5d04fc085027fce5ac172781b.jpg
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Анкара испытала шок после решения России приостановить участие в зерновой сделке, надеется на преодоление кризиса, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", - приводит слова министра газета Hüriyyet.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828502181.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7e2f4f18813e2a9e8bbb07a7faab8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, украина
В мире, Россия, Турция, Украина
21:00 01.11.2022
 
В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке

В Анкаре заявили, что "испытали шок" после приостановки участия Москвы в зерновой сделке

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Анкара, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Анкара испытала шок после решения России приостановить участие в зерновой сделке, надеется на преодоление кризиса, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", - приводит слова министра газета Hüriyyet.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
19:38
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
 
В миреРоссияТурцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала