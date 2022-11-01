https://ria.ru/20221101/ankara-1828520002.html

В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке

В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022

В Анкаре "испытали шок" после решения Москвы по зерновой сделке

Анкара испытала шок после решения России приостановить участие в зерновой сделке, надеется на преодоление кризиса, заявил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:00

2022-11-01T21:00

2022-11-01T21:00

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Анкара испытала шок после решения России приостановить участие в зерновой сделке, надеется на преодоление кризиса, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", - приводит слова министра газета Hüriyyet.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828502181.html

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в мире, россия, турция, украина