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Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие - РИА Новости, 01.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221101/agropredpriyatiya-1828344260.html
Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие
Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие - РИА Новости, 01.11.2022
Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие
Пять Агропредприятий Липецкой области получат средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Им компенсируют до 25% прямых затрат на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:21
2022-11-01T11:21
липецкая область
игорь артамонов
задонский район
становлянский район
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ЛИПЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Пять Агропредприятий Липецкой области получат средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Им компенсируют до 25% прямых затрат на реализацию инвестпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что финансирование будет направлено на развитие восьми инвестиционных проектов. В частности, в Задонском районе будут построены хранилища для картофеля общей мощностью 23 тысячи тонн и молочные фермы на 640 и почти две тысячи голов КРС. В Лебедянском и Становлянском районах поддержку получат предприятия, реализовавшие проекты по возведению новых плодовых хранилищ мощностью более 7,3 тысячи тонн и 600 тонн соответственно. В Хлевенском районе отобрана модернизированная птицеводческая площадка под репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца с проектной мощностью птичников около 16,7 тысячи птицемест и 3,7 миллиона яиц. На возмещение капитальных затрат по этим проектам из федерального бюджета в регион будет направлено около 452 миллионов рублей, ещё почти 24 миллиона рублей предоставит область."Агропромышленный комплекс Липецкой области имеет солидные резервы для развития. Радует, что предприятия видят перспективы и активно пользуются мерами господдержки для реализации своих проектов", – отмечает губернатор области.Всего по итогам рассмотрения инвестиционных проектов в Минсельхозе отобрано 153 проекта из 43 регионов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, задонский район, становлянский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Задонский район, Становлянский район, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
11:21 01.11.2022
 

Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Пять Агропредприятий Липецкой области получат средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Им компенсируют до 25% прямых затрат на реализацию инвестпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что финансирование будет направлено на развитие восьми инвестиционных проектов. В частности, в Задонском районе будут построены хранилища для картофеля общей мощностью 23 тысячи тонн и молочные фермы на 640 и почти две тысячи голов КРС. В Лебедянском и Становлянском районах поддержку получат предприятия, реализовавшие проекты по возведению новых плодовых хранилищ мощностью более 7,3 тысячи тонн и 600 тонн соответственно. В Хлевенском районе отобрана модернизированная птицеводческая площадка под репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца с проектной мощностью птичников около 16,7 тысячи птицемест и 3,7 миллиона яиц. На возмещение капитальных затрат по этим проектам из федерального бюджета в регион будет направлено около 452 миллионов рублей, ещё почти 24 миллиона рублей предоставит область.
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"Агропромышленный комплекс Липецкой области имеет солидные резервы для развития. Радует, что предприятия видят перспективы и активно пользуются мерами господдержки для реализации своих проектов", – отмечает губернатор области.
Всего по итогам рассмотрения инвестиционных проектов в Минсельхозе отобрано 153 проекта из 43 регионов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗадонский районСтановлянский районМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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