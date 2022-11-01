https://ria.ru/20221101/agropredpriyatiya-1828344260.html

Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие

Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие - РИА Новости, 01.11.2022

Агропредприятия Липецкой области получат 500 миллионов на развитие

Пять Агропредприятий Липецкой области получат средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Им компенсируют до 25% прямых затрат на... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:21

2022-11-01T11:21

2022-11-01T11:21

липецкая область

игорь артамонов

задонский район

становлянский район

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЛИПЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Пять Агропредприятий Липецкой области получат средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Им компенсируют до 25% прямых затрат на реализацию инвестпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что финансирование будет направлено на развитие восьми инвестиционных проектов. В частности, в Задонском районе будут построены хранилища для картофеля общей мощностью 23 тысячи тонн и молочные фермы на 640 и почти две тысячи голов КРС. В Лебедянском и Становлянском районах поддержку получат предприятия, реализовавшие проекты по возведению новых плодовых хранилищ мощностью более 7,3 тысячи тонн и 600 тонн соответственно. В Хлевенском районе отобрана модернизированная птицеводческая площадка под репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца с проектной мощностью птичников около 16,7 тысячи птицемест и 3,7 миллиона яиц. На возмещение капитальных затрат по этим проектам из федерального бюджета в регион будет направлено около 452 миллионов рублей, ещё почти 24 миллиона рублей предоставит область."Агропромышленный комплекс Липецкой области имеет солидные резервы для развития. Радует, что предприятия видят перспективы и активно пользуются мерами господдержки для реализации своих проектов", – отмечает губернатор области.Всего по итогам рассмотрения инвестиционных проектов в Минсельхозе отобрано 153 проекта из 43 регионов.

https://ria.ru/20221028/tolstolobik-1827543165.html

задонский район

становлянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, задонский район, становлянский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)