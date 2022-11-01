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В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД

В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД - РИА Новости, 01.11.2022

В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД

Правоохранители задержали в Херсоне агента СБУ, занимавшего руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:58

2022-11-01T13:58

2022-11-01T16:07

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

херсон

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

служба безопасности украины

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ХЕРСОН, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Херсоне агента СБУ, занимавшего руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости."В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области, трудоустраивал на службу в полицию лиц, придерживающихся антироссийских взглядов, передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУ МВД Херсонской области, а также о социально-политической обстановке в регионе спецслужбам Украины", - сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал, что летом 2014 года он за участие в мошеннической деятельности был задержан сотрудниками отдела "К" управления СБУ по Херсонской области (антикоррупционное подразделение спецслужбы). Тогда же за обещанное ему прекращение уголовного преследования он согласился сотрудничать с СБУ и передавать им требуемую информацию.После начала российской военной спецоперации в феврале 2022 года его куратор в СБУ Сергей Короленко предложил Канивцу, который планировал выехать в Николаевскую область, не покидать Херсонскую область, а за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов и помощь его семье передавать сведения украинским спецслужбам о обстановке в Херсоне. Канивец согласился, в дальнейшем он держал связь с куратором посредством мессенджеров Viber и Telegram.В мае 2022 года через своего знакомого Виктора Чернушенко при содействии сотрудника управления СБУ в Херсонской области, находящегося в Николаевской области, Олега Романовского Канивец устроился на службу в ГУ МВД Херсонской области на должность начальника инспекции по личному составу, а потом через некоторое время занял должность начальника кадрового управления ведомства."Находясь на этой должности, мне потом звонил Короленко, я ему потом передавал данные о сотрудниках, которые ранее были при Украине и перешли в новую полицию Херсонской области, какие проводятся совещания, какие автомобили существуют, на которых они передвигались", - сказал Канивец.В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал правоохранительным органам, что одним из заданий, которое дал куратор, являлось информирование спецслужб Украины о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД генерал-майора полиции, используемых им автотранспортных средствах, местах приема пищи. Канивец считает, что в результате его шпионский деятельности никто не пострадал. "Мне неизвестно, чтобы кто-нибудь пострадал в результате моих действий", - заявил он.Обещанные СБУ деньги Канивец, по его словам, так и не получил. "Деньги они обещали, но так ничего и не дали, обещали помощь в операции сыну, но ничего так и не сделали. Обещали в районе 5 тысяч долларов", - сказал Канивец.

https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html

https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819886306.html

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Агент СБУ, задержанный в Херсоне В Херсоне задержан агент СБУ, занимавший руководящие должности в кадровом управлении областного ГУМВД. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в июле в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он трудоустраивал на службу лиц с антироссийскими взглядами, а также передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУМВД. 2022-11-01T13:58 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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