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В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД - РИА Новости, 01.11.2022
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В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД
В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД
Правоохранители задержали в Херсоне агента СБУ, занимавшего руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:58
2022-11-01T16:07
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
херсон
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
служба безопасности украины
украина
россия
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ХЕРСОН, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Херсоне агента СБУ, занимавшего руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости."В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области, трудоустраивал на службу в полицию лиц, придерживающихся антироссийских взглядов, передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУ МВД Херсонской области, а также о социально-политической обстановке в регионе спецслужбам Украины", - сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал, что летом 2014 года он за участие в мошеннической деятельности был задержан сотрудниками отдела "К" управления СБУ по Херсонской области (антикоррупционное подразделение спецслужбы). Тогда же за обещанное ему прекращение уголовного преследования он согласился сотрудничать с СБУ и передавать им требуемую информацию.После начала российской военной спецоперации в феврале 2022 года его куратор в СБУ Сергей Короленко предложил Канивцу, который планировал выехать в Николаевскую область, не покидать Херсонскую область, а за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов и помощь его семье передавать сведения украинским спецслужбам о обстановке в Херсоне. Канивец согласился, в дальнейшем он держал связь с куратором посредством мессенджеров Viber и Telegram.В мае 2022 года через своего знакомого Виктора Чернушенко при содействии сотрудника управления СБУ в Херсонской области, находящегося в Николаевской области, Олега Романовского Канивец устроился на службу в ГУ МВД Херсонской области на должность начальника инспекции по личному составу, а потом через некоторое время занял должность начальника кадрового управления ведомства."Находясь на этой должности, мне потом звонил Короленко, я ему потом передавал данные о сотрудниках, которые ранее были при Украине и перешли в новую полицию Херсонской области, какие проводятся совещания, какие автомобили существуют, на которых они передвигались", - сказал Канивец.В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал правоохранительным органам, что одним из заданий, которое дал куратор, являлось информирование спецслужб Украины о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД генерал-майора полиции, используемых им автотранспортных средствах, местах приема пищи. Канивец считает, что в результате его шпионский деятельности никто не пострадал. "Мне неизвестно, чтобы кто-нибудь пострадал в результате моих действий", - заявил он.Обещанные СБУ деньги Канивец, по его словам, так и не получил. "Деньги они обещали, но так ничего и не дали, обещали помощь в операции сыну, но ничего так и не сделали. Обещали в районе 5 тысяч долларов", - сказал Канивец.
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Агент СБУ, задержанный в Херсоне
В Херсоне задержан агент СБУ, занимавший руководящие должности в кадровом управлении областного ГУМВД. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в июле в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он трудоустраивал на службу лиц с антироссийскими взглядами, а также передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУМВД.
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происшествия, херсонская область , херсон, министерство внутренних дел рф (мвд россии), служба безопасности украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Херсон, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Служба безопасности Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:58 01.11.2022 (обновлено: 16:07 01.11.2022)
 
В Херсоне задержали завербованного СБУ офицера главка областного МВД

В Херсоне задержали агента СБУ Канивца, занимавшего пост в управлении ГУ МВД региона

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Херсоне агента СБУ, занимавшего руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
"В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области, трудоустраивал на службу в полицию лиц, придерживающихся антироссийских взглядов, передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУ МВД Херсонской области, а также о социально-политической обстановке в регионе спецслужбам Украины", - сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.
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В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал, что летом 2014 года он за участие в мошеннической деятельности был задержан сотрудниками отдела "К" управления СБУ по Херсонской области (антикоррупционное подразделение спецслужбы). Тогда же за обещанное ему прекращение уголовного преследования он согласился сотрудничать с СБУ и передавать им требуемую информацию.
После начала российской военной спецоперации в феврале 2022 года его куратор в СБУ Сергей Короленко предложил Канивцу, который планировал выехать в Николаевскую область, не покидать Херсонскую область, а за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов и помощь его семье передавать сведения украинским спецслужбам о обстановке в Херсоне. Канивец согласился, в дальнейшем он держал связь с куратором посредством мессенджеров Viber и Telegram.
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В мае 2022 года через своего знакомого Виктора Чернушенко при содействии сотрудника управления СБУ в Херсонской области, находящегося в Николаевской области, Олега Романовского Канивец устроился на службу в ГУ МВД Херсонской области на должность начальника инспекции по личному составу, а потом через некоторое время занял должность начальника кадрового управления ведомства.
"Находясь на этой должности, мне потом звонил Короленко, я ему потом передавал данные о сотрудниках, которые ранее были при Украине и перешли в новую полицию Херсонской области, какие проводятся совещания, какие автомобили существуют, на которых они передвигались", - сказал Канивец.
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В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал правоохранительным органам, что одним из заданий, которое дал куратор, являлось информирование спецслужб Украины о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД генерал-майора полиции, используемых им автотранспортных средствах, местах приема пищи. Канивец считает, что в результате его шпионский деятельности никто не пострадал. "Мне неизвестно, чтобы кто-нибудь пострадал в результате моих действий", - заявил он.
Обещанные СБУ деньги Канивец, по его словам, так и не получил. "Деньги они обещали, но так ничего и не дали, обещали помощь в операции сыну, но ничего так и не сделали. Обещали в районе 5 тысяч долларов", - сказал Канивец.
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