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В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом - РИА Новости, 31.10.2022
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В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом
В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, надеется ли РФ вернуть замороженные Западом золото-валютные резервы, ответил, что надежда... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:20
2022-10-31T14:25
россия
экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, надеется ли РФ вернуть замороженные Западом золото-валютные резервы, ответил, что надежда умирает последней, и назвал такие действия со стороны Запада "международным актом воровства"."Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", - сказал Песков журналистам.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.
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россия, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз
Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Евросоюз
14:20 31.10.2022 (обновлено: 14:25 31.10.2022)
 
В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом

Песков заявил, что надежда на возвращение замороженных Западом ЗВР умирает последней

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, надеется ли РФ вернуть замороженные Западом золото-валютные резервы, ответил, что надежда умирает последней, и назвал такие действия со стороны Запада "международным актом воровства".
"Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", - сказал Песков журналистам.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.
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