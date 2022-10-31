https://ria.ru/20221031/zvr-1828108171.html

В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом

В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом - РИА Новости, 31.10.2022

В Кремле надеются вернуть золотовалютные резервы, замороженные Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, надеется ли РФ вернуть замороженные Западом золото-валютные резервы, ответил, что надежда... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:20

2022-10-31T14:20

2022-10-31T14:25

россия

экономика

санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, надеется ли РФ вернуть замороженные Западом золото-валютные резервы, ответил, что надежда умирает последней, и назвал такие действия со стороны Запада "международным актом воровства"."Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", - сказал Песков журналистам.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.

https://ria.ru/20221027/valyuta-1827284873.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз