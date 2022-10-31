https://ria.ru/20221031/zerno-1828288982.html
Россия только приостановила участие в зерновой сделке, заявил Путин
Россия только приостановила участие в зерновой сделке, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
Россия только приостановила участие в зерновой сделке, заявил Путин
Россия не говорит, что прекращает участие в зерновой сделке, речь идет о приостановке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:38
2022-10-31T23:38
2022-10-31T23:38
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия не говорит, что прекращает участие в зерновой сделке, речь идет о приостановке, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. "И сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно, но пусть тогда они проведут работу с Украиной", - добавил президент России.
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828252626.html
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владимир путин, россия, оон, в мире
Владимир Путин, Россия, ООН, В мире
Россия только приостановила участие в зерновой сделке, заявил Путин
Путин подчеркнул, что Россия только приостановила участие в зерновой сделке