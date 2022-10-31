https://ria.ru/20221031/zerno-1828050496.html
Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке
Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке - РИА Новости, 31.10.2022
Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке
Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки после выхода России из соглашений, сообщило Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:40
2022-10-31T11:40
2022-10-31T12:47
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки после выхода России из соглашений, сообщило Reuters со ссылкой на представителя всемирной организации.ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.
https://ria.ru/20221031/zerno-1828049390.html
https://ria.ru/20221031/pshenitsa-1828023983.html
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РИА Новости
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Россия, Турция, Украина, ООН, В мире
11:40 31.10.2022 (обновлено: 12:47 31.10.2022)
Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке
Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке после выхода России