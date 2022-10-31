https://ria.ru/20221031/zerno-1828050496.html

Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке

Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке - РИА Новости, 31.10.2022

Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке

Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки после выхода России из соглашений, сообщило Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:40

2022-10-31T11:40

2022-10-31T12:47

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки после выхода России из соглашений, сообщило Reuters со ссылкой на представителя всемирной организации.ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.

https://ria.ru/20221031/zerno-1828049390.html

https://ria.ru/20221031/pshenitsa-1828023983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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