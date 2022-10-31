Рейтинг@Mail.ru
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/zerno-1828049390.html
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 31.10.2022
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины
Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:38
2022-10-31T11:39
в мире
катрин колонна
россия
франция
украина
евросоюз
мид франции‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой сделке", заявил в понедельник министр сельского хозяйства страны Марк Фено."В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", - сказал министр в эфире радиостанции RMC.По словам Фено, выход РФ из "продуктовой сделки" не будет иметь прямых последствий для Франции, от этого решения пострадают страны третьего мира.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html
https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катрин колонна, россия, франция, украина, евросоюз, мид франции‎
В мире, Катрин Колонна, Россия, Франция, Украина, Евросоюз, МИД Франции‎
11:38 31.10.2022 (обновлено: 11:39 31.10.2022)
 
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины

Глава Минсельхоза Франции Фено: Париж работает над наземным путем вывоза зерна с Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой сделке", заявил в понедельник министр сельского хозяйства страны Марк Фено.
"В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", - сказал министр в эфире радиостанции RMC.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 21:07
Во Франции назвали условие для прекращения США военной помощи Украине
По словам Фено, выход РФ из "продуктовой сделки" не будет иметь прямых последствий для Франции, от этого решения пострадают страны третьего мира.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:59Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
 
В миреКатрин КолоннаРоссияФранцияУкраинаЕвросоюзМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала