https://ria.ru/20221031/zerno-1828049390.html

Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины

Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 31.10.2022

Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины

Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:38

2022-10-31T11:38

2022-10-31T11:39

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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой сделке", заявил в понедельник министр сельского хозяйства страны Марк Фено."В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", - сказал министр в эфире радиостанции RMC.По словам Фено, выход РФ из "продуктовой сделки" не будет иметь прямых последствий для Франции, от этого решения пострадают страны третьего мира.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html

https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html

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в мире, катрин колонна, россия, франция, украина, евросоюз, мид франции‎