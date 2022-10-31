https://ria.ru/20221031/zerno-1828049390.html
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 31.10.2022
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины
Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:38
2022-10-31T11:38
2022-10-31T11:39
в мире
катрин колонна
россия
франция
украина
евросоюз
мид франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины после приостановки участия России в "продуктовой сделке", заявил в понедельник министр сельского хозяйства страны Марк Фено."В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", - сказал министр в эфире радиостанции RMC.По словам Фено, выход РФ из "продуктовой сделки" не будет иметь прямых последствий для Франции, от этого решения пострадают страны третьего мира.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html
https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html
россия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катрин колонна, россия, франция, украина, евросоюз, мид франции
В мире, Катрин Колонна, Россия, Франция, Украина, Евросоюз, МИД Франции
11:38 31.10.2022 (обновлено: 11:39 31.10.2022)
Франция работает над наземным маршрутом вывоза зерна с Украины
Глава Минсельхоза Франции Фено: Париж работает над наземным путем вывоза зерна с Украины