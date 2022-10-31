11:37 31.10.2022 (обновлено: 12:18 31.10.2022)
Москва поможет странам Африки из-за ситуации с зерновой сделкой, заявил МИД
Замглавы МИД Богданов: Москва поможет странам Африки из-за ситуации с зерновой сделкой
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия будет помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, партнеры понимают российскую позицию, заявил в понедельник спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. "Я думаю, они (страны Африки - ред.) все понимают прекрасно, информация у них есть, наши посольства работают очень активно. Здесь, в Москве, африканские послы заходят регулярно, мы им все рассказываем. Они внимательно следят за сообщениями Департамента информации и печати МИД, брифингами Марии Захаровой. Так что все они знают", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, понимают ли в африканских странах позицию РФ в связи с ситуацией вокруг продуктовой сделки.
"Мы в контакте с руководством многих стран, такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально", - отметил замминистра, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли Россия содействовать африканским странам на фоне приостановки участия в продуктовой сделке.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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