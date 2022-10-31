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В Чехии рассказали, как Зеленский помогает России - РИА Новости, 31.10.2022
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В Чехии рассказали, как Зеленский помогает России
В Чехии рассказали, как Зеленский помогает России - РИА Новости, 31.10.2022
В Чехии рассказали, как Зеленский помогает России
Внутриполитические решения президента Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией, говорится в РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:18
2022-10-31T18:58
в мире
россия
чехия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Внутриполитические решения президента Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией, говорится в статье обозревателя чешской газеты Časopis Argument Эдуарда Хмелара.По его словам, западные политики пытаются игнорировать реальную сущность киевских властей, чтобы поддерживать иллюзию о "хорошей Украине и плохой России". Тем не менее Европе такая позиция грозит фатальными последствиями, отметил автор.Он напомнил о присуждении украинцам в лице Зеленского премии Сахарова "За свободу мысли" через несколько дней после того, как местные суды запретили деятельность одиннадцати оппозиционных партий как "пророссийских". Причем связь этих политических сил с Москвой никак не доказана, а три из них на последних парламентских выборах набрали 18 процентов голосов. Другие партии из списка — левоориентированные. Как правило, их безосновательно обвиняют в недостаточном патриотизме, отмечается в материале.Автор добавил, что давление на оппозицию происходит не впервые. Под санкции Зеленского такие партии и СМИ попадают уже два года, причем доказательств их "антигосударственной" позиции власть не приводит. Сейчас же оппозиция на Украине ликвидирована, но западные СМИ об этом молчат, подчеркнул Хмелар."Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину", — написал он.Обозреватель пояснил, что сопряженный с политическими преследованиями демонтаж демократических институтов подталкивает украинцев к сотрудничеству с Россией. США и ЕС же смотрят на это сквозь пальцы."В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора", — предупредил Хмелар.Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера, Первой Словацкой республики, Йозефом Тисо в 1938 году. Подытоживая, автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221027/oshibka-1827076933.html
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в мире, россия, чехия, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Чехия, Украина, Владимир Зеленский
18:18 31.10.2022 (обновлено: 18:58 31.10.2022)
 
В Чехии рассказали, как Зеленский помогает России

Обозреватель Časopis Argument Хмелар: действия Зеленского помогают России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Внутриполитические решения президента Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией, говорится в статье обозревателя чешской газеты Časopis Argument Эдуарда Хмелара.
По его словам, западные политики пытаются игнорировать реальную сущность киевских властей, чтобы поддерживать иллюзию о "хорошей Украине и плохой России". Тем не менее Европе такая позиция грозит фатальными последствиями, отметил автор.
Он напомнил о присуждении украинцам в лице Зеленского премии Сахарова "За свободу мысли" через несколько дней после того, как местные суды запретили деятельность одиннадцати оппозиционных партий как "пророссийских". Причем связь этих политических сил с Москвой никак не доказана, а три из них на последних парламентских выборах набрали 18 процентов голосов. Другие партии из списка — левоориентированные. Как правило, их безосновательно обвиняют в недостаточном патриотизме, отмечается в материале.
Автор добавил, что давление на оппозицию происходит не впервые. Под санкции Зеленского такие партии и СМИ попадают уже два года, причем доказательств их "антигосударственной" позиции власть не приводит. Сейчас же оппозиция на Украине ликвидирована, но западные СМИ об этом молчат, подчеркнул Хмелар.
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"Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину", — написал он.
Обозреватель пояснил, что сопряженный с политическими преследованиями демонтаж демократических институтов подталкивает украинцев к сотрудничеству с Россией. США и ЕС же смотрят на это сквозь пальцы.
"В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора", — предупредил Хмелар.
Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера, Первой Словацкой республики, Йозефом Тисо в 1938 году. Подытоживая, автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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