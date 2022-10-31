https://ria.ru/20221031/zdravookhranenie-1828071663.html

Артамонов: новые объекты здравоохранения откроют к концу года

Артамонов: новые объекты здравоохранения откроют к концу года - РИА Новости, 31.10.2022

Артамонов: новые объекты здравоохранения откроют к концу года

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал ход финальных работ по строительству хирургического корпуса областного онкодиспансера и новой... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал ход финальных работ по строительству хирургического корпуса областного онкодиспансера и новой детской поликлиники в Липецке. Открытие объектов запланировано в декабре, сообщили в пресс-службе правительства региона.Там уточнили, что строительство двух новых медучреждений в областном центре ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В здании хирургического блока онкодиспансера уже завершили отделочные работы и приступили к установке нового современного оборудования в одной из восьми операционных. В палатах пациентов и врачебных кабинетах будет также все новое.Второй объект - детская поликлиника, построенная взамен двух других городских поликлиник, которые ранее располагались на первых этажах хрущевских пятиэтажек. В последние годы они уже не справлялись с объемом пациентов. Теперь два медицинских учреждения объединят в одном просторном светлом здании, состоящем из лечебного и лабораторного корпусов, связанных теплым переходом. Подрядчик оценивает готовность новой поликлиники на 87% и планирует завершить все работы в срок.

https://ria.ru/20221026/reabilitatsiya-1826917724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк, общество, нацпроекты