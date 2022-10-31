12:42 31.10.2022 (обновлено: 12:52 31.10.2022)
Артамонов: новые объекты здравоохранения откроют к концу года
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии "Новые вызовы – новая логистика"
ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал ход финальных работ по строительству хирургического корпуса областного онкодиспансера и новой детской поликлиники в Липецке. Открытие объектов запланировано в декабре, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там уточнили, что строительство двух новых медучреждений в областном центре ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В здании хирургического блока онкодиспансера уже завершили отделочные работы и приступили к установке нового современного оборудования в одной из восьми операционных. В палатах пациентов и врачебных кабинетах будет также все новое.
Второй объект - детская поликлиника, построенная взамен двух других городских поликлиник, которые ранее располагались на первых этажах хрущевских пятиэтажек. В последние годы они уже не справлялись с объемом пациентов. Теперь два медицинских учреждения объединят в одном просторном светлом здании, состоящем из лечебного и лабораторного корпусов, связанных теплым переходом. Подрядчик оценивает готовность новой поликлиники на 87% и планирует завершить все работы в срок.
"Оба объекта на финишной прямой и в конце декабря будем их открывать. Для города и области это станет хорошим и нужным подарком. Наши жители получат ещё два медучреждения, где смогут получать квалифицированную врачебную помощь в современных комфортных условиях", – отметил Артамонов.