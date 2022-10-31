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Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022
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Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:45
2022-10-31T22:11
владимир путин
в мире
азербайджан
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху.Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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владимир путин, в мире, азербайджан
Владимир Путин, В мире, Азербайджан
21:45 31.10.2022 (обновлено: 22:11 31.10.2022)
 
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

© POOL / Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали готовность России способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.
  • Стороны отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в этом регионе.
  • Лидеры Армении и Азербайджана договорились отказаться от применения силы и решать вопросы на основе признания суверенитета.
  • Путин, Пашинян и Алиев подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
  • Лидеры условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Москва будет оказывать этому всяческое содействие.
  • Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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