https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022

Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:45

2022-10-31T21:45

2022-10-31T22:11

владимир путин

в мире

азербайджан

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху.Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/putin-1828205102.html

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, азербайджан