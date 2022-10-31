https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828269405.html

Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху

Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022

Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху

Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:10

2022-10-31T21:10

2022-10-31T22:30

владимир путин

азербайджан

россия

армения

никол пашинян

ильхам алиев

москва

обсе

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей.Тем не менее, отметил президент, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. По его словам, прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все. Глава государства подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.Сегодня Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221013/delimitatsiya-1823706303.html

https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828174417.html

азербайджан

россия

армения

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не все удалось согласовать". Путин о совместном заявлении по Нагорному Карабаху Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей. 2022-10-31T21:10 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, азербайджан, россия, армения, никол пашинян, ильхам алиев, москва, обсе