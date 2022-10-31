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Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху
Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022
Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху
Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:10
2022-10-31T22:30
владимир путин
азербайджан
россия
армения
никол пашинян
ильхам алиев
москва
обсе
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей.Тем не менее, отметил президент, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. По его словам, прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все. Глава государства подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.Сегодня Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221013/delimitatsiya-1823706303.html
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"Не все удалось согласовать". Путин о совместном заявлении по Нагорному Карабаху
Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей.
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владимир путин, азербайджан, россия, армения, никол пашинян, ильхам алиев, москва, обсе
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Москва, ОБСЕ
21:10 31.10.2022 (обновлено: 22:30 31.10.2022)
 
Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху

Путин сообщил о согласовании совместного с Алиевым и Пашиняном заявления по Карабаху

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей.

"Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", — уточнил Путин.

Тем не менее, отметил президент, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. По его словам, прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все. Глава государства подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.
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Баку создал секретариат по делимитации азербайджано-армянской границы
Сегодня Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Владимир ПутинАзербайджанРоссияАрменияНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваОБСЕ
 
 
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