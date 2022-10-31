https://ria.ru/20221031/zaryadenoyabr-1828212200.html

Русская музыка, Брамс и барочные раритеты: лучшие концерты ноября в Зарядье

Русская музыка, Брамс и барочные раритеты: лучшие концерты ноября в Зарядье - РИА Новости, 31.10.2022

Русская музыка, Брамс и барочные раритеты: лучшие концерты ноября в Зарядье

Произведения французских и скандинавских композиторов, целый день музыки Брамса и Чайковский, исполненный на органе, – в ноябрьской афише Концертного зала... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:10

2022-10-31T18:10

2022-10-31T18:10

культпоход

концертный зал "зарядье"

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Произведения французских и скандинавских композиторов, целый день музыки Брамса и Чайковский, исполненный на органе, – в ноябрьской афише Концертного зала Зарядье можно найти множество интересных программ. РИА Новости выбрало самые необычные из них.Французская музыка1 ноябряНоябрьскую афишу открывает концерт юной пианистки Варвары Кутузовой. Настоящий вундеркинд, она начала заниматься музыкой в четыре года, впервые выступила с оркестром в шесть лет. Сейчас ей 19, и она активно концертирует, в ее послужном списке множество наград международных конкурсов. В Зарядье она сыграет вместе Большим симфоническим оркестром имени Чайковского под руководством Феликса Коробова – дирижера, который уже почти 20 лет возглавляет оркестр Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.В этот вечер объявлена интересная программа. В первом отделении прозвучит музыка Сен-Санса – симфонический эпизод из оперы "Самсон и Далила" и его же Пятый концерт для фортепиано с оркестром, который также называют "Египетским". Солировать как раз будет Варвара Кутузова. Это произведение французский композитор писал во время поездки по Египту – начал в Луксоре, а закончил в Каире. В музыке действительно присутствуют разные орнаментальные мотивы, используется даже подлинная песня нильских гребцов. Тем не менее, название "Египетский" не является авторским, кто так назвал концерт неизвестно, но эпитет прочно закрепился за произведением. Во втором отделении прозвучит музыка Бизе – симфония до мажор, которую еще называют "Юношеской".Музыка двух друзей: Свиридов и Гаврилин2 ноябряВ этот вечер прозвучат хоровые произведения двух композиторов, которых, несмотря на разницу в возрасте, связывала теплая дружба. Свиридов, уроженец Курской области, учился в Ленинграде, а середины 1950-х годов переехал в Москву. Гаврилин, младше почти на четверть века, детство провел в Вологодской области, а потом уже обосновался в северной столице. Будучи в разных городах, композиторы писали друг другу письма – их собрано в архивах около 40.На концерте в Зарядье прозвучат два больших хоровых цикла. Хоровой концерт "Пушкинский венок" Свиридова датируется 1979 годом, но к произведениям поэта он обращался на протяжении всей жизни – первые романсы на пушкинские стихи Свиридов написал еще в середине 1930-х годов. И, конечно, у всех на слуху его музыка к кинофильму "Метель" по прозе Пушкина. Если Свиридов свою "русскую тему" искал в литературе, то Гаврилин больше обращался к фольклору – его иногда сравнивают с писателями-деревенщиками. На концерте будет исполнено его симфония-действо для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца "Перезвоны". У произведения есть подзаголовок: "По прочтении Василия Шукшина".Барочные квартеты5 ноябряИнтерес к барочной музыке открывает для широкой публики новые имена. Среди них и Георг Телеман – замечательный композитор, младший друг Генделя, музыка которого сегодня не так известна, как произведения его современников Генделя и Баха. Телеман прожил очень долгую жизнь, 86 лет и оставил после себя огромное наследие – более трех тысяч сочинений. Кстати, он уже при жизни снискал славу и признание. До наших дней из всего написанного дошла лишь примерно половина: значительная часть рукописей была утрачена. Телеман был не только композитором, но и теоретиком, он написал множество статей, а его музыкальное наследие охватывает все известные в его эпоху жанры и формы.На концерте в зале Зарядье прозвучат "Парижские квартеты" – так обозначают два сборника камерных музыкальных произведений, каждое из которых состоит из шести произведений, впервые опубликованных в 1730 и 1738 годах. "Парижскими" их назвали во второй половине ХХ века – произведения связаны с поездкой композитора в Париж в 1737-1738 годах.Скандинавская музыка8 ноябряВ этот вечер Национальный филармонический оркестр России под руководством дирижера Арифа Дадашева исполнит музыку скандинавских композиторов. Откроет вечер симфоническая поэма "Финляндия" композитора Сибелиуса, последняя часть которой часто звучит как самостоятельное произведение. Дальше в программе – концерт Грига для фортепиано с оркестром, одно из любимых публикой и музыкантами произведений. И если эти два произведения хорошо известны слушателям, то музыку датского композитора Нильсена знают меньше. Его Пятая симфония, которая прозвучит в этот вечер, была написана после Первой мировой войны. Произведение считается одной из самых новаторских работ композитора.День Брамса20 ноябряВ зале Зарядье завершается XXII Международный музыкальный фестиваль Ars Longa, который в этом году посвящен музыке немецкого романтика Брамса. В этот день пройдут сразу три концерта: первый начнется в два часа дня, последний – в восемь вечера. Такие однодневные моно-фестивали позволяют полностью погрузиться в музыку того или иного композитора. А произведения Брамса, пожалуй, никогда не оставляют слушателей равнодушными.Солисты разные, а вот оркестр будет один – Московский государственный симфонический оркестр под руководством дирижера Ивана Рудина, который с нынешнего сезона еще и возглавляет эту концертную площадку."Когда слушаешь Брамса, трудно поверить, что эти нежнейшие мелодии и взволнованные высказывания написаны рукой человека, чья внешность и характер столь далеки от идеала; трудно поверить, что этот весьма грузный, язвительный человек, любитель пива и тафельшпица, создал гениальную музыку, где жизнь и смерть соседствуют с любовью, которая не мечется и не страдает, но принимает естественный ход вещей и, возвышаясь над страстями, позволяет человеку прикоснуться к вечной мечте – обрести крылья", – говорит художественный руководитель фестиваля, дирижёр Иван Рудин.Органная музыка25 ноябряОрганные концерты – неотъемлемая часть афиши Зарядья, который располагает уникальным Большим концертным органом. Инструмент был спроектирован специально для этого зала с учетом всех его акустических особенностей. Фасад, который видят зрители, открывает лишь небольшую часть инструмента. Всего в органе установлено почти шесть тысяч труб, все они разной формы и длины, сделаны из различных материалов. Самая большая труба достигает 7 метров в длину, а самая маленькая – всего пять сантиметров. Инструмент весит около 40 тонн. В ноябре в Зарядье выступит российский органист, пианист и клавесинист Сергей Черепанов, который живет в северной Германии. Он активно концертирует и преподает, но, что очень важно – работает одновременно в евангелической церкви, а значит продолжает старинные традиции немецкой органной школы. Помимо хорошо знакомых "органных" Генделя и Баха, на концерте прозвучит музыка французских композиторов и органистов второй половины XIX – начала XX векаВидора, Гильмана и Вьерна. Еще один необычный пункт программы – произведения Чайковского, также в переложении для органа. Это музыка из балета "Щелкунчик".

https://ria.ru/20221021/molerostrovskiy-1825663214.html

https://ria.ru/20221013/muzteatr-1823619608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, концертный зал "зарядье"