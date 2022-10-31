11:40 31.10.2022 (обновлено: 15:25 31.10.2022)
Во Франции признали, что западные ценности больше никого не привлекают
Le Point: Западу пора признать, что он больше не управляет миром
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят мимо баннера с флагами России и Китая
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят мимо баннера с флагами России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Коллективному Западу пора признать, что мир все больше "поворачивается" на Восток, становясь многополярным, а "демократические ценности" потеряли свою привлекательность, пишет французский журнал Le Point.
Как заявил автор статьи Себастьен Бусуа, усиливающаяся ось Москва — Пекин составляет нешуточную конкуренцию в первую очередь гегемонии Соединенных Штатов. Но вместо адаптации политики под изменившиеся обстоятельства Вашингтон упорствует.
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"Мы слишком долго не замечали очевидного: наши "демократические" ценности, свобода и вся вытекающая из этого квазирелигиозная "вера в западную цивилизацию", которую мы повторяем и тщетно пытаемся экспортировать последние двадцать лет, к сожалению, уже не имеют значения и больше никого не привлекают. <...> Мир все меньше верит нашей "демократии", одновременно устремляя взор на Восток", — уверен Бусуа.
Причиной такого разворота автор считает в первую очередь политику самого Запада, который как насаждал "правила игры", так и самостоятельно нарушал их на протяжении многих лет. По его мнению, гегемония доллара в мировой торговле еще способна удержать старый миропорядок, однако ненадолго.
"На протяжении столетий западные страны держали мировое лидерство и создавали свои собственные инструменты международной легитимизации и стандартизации. Они были выгодны Западу, но внешне создавали впечатление "мультилатерализма" (многосторонней выгоды для всех. — Прим. ред.). Но мультилатерализм в значительной степени изжил себя, потому что сами западные страны стали его нарушать. Достаточно увидеть бессилие ООН и вопиющую неспособность "международного сообщества" предотвратить решение межгосударственных проблем", — пояснил автор.
Бусуа подчеркнул, что единственным для Запада способом существования в формирующемся новом многополярном мире остается только дипломатия и взаимный интерес к другим цивилизациям.
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"У Запада, и особенно у Европы, не будет иного выбора для выживания, кроме как примириться с этим новым миром, который нас так пугает. В худшем случае, если нет, нас задушат, утопят и откинут на обочину! <...> Обмениваться мнениями — это не уступка противнику, даже если процесс такого общения нелегок. Также необходимо приложить значительные усилия для изучения и знакомства с новыми державами, которые мы отвергаем прежде всего по неведению", — предупредил он.
Ранее во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин заявил, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию группы стран или одной страны в отношении всего остального человечества. По словам президента, гегемонам придется считаться с законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения, и не на словах, а на деле.
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