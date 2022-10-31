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Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе - РИА Новости, 31.10.2022
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Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе
Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе - РИА Новости, 31.10.2022
Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе
Поставками оружия и финансовой поддержкой Украины Запад проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию и российскую армию, РФ РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:11
2022-10-31T10:30
владимир путин
анналена бербок
германия
украина
россия
нато
мид германии
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Поставками оружия и финансовой поддержкой Украины Запад проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию и российскую армию, РФ же постоянно сигнализирует, что готова к переговорам, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе."По моим оценкам, в нынешней ситуации мы ближе к ядерной войне, особенно здесь, в Европе, чем когда-либо в истории. НАТО делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили", - считает эксперт.При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.С одной стороны, полагает Розе, американцы дали понять, что якобы пытаются избегать ядерной эскалации. С другой стороны, своими поставками оружия и своей поддержкой Украины они делают все, чтобы именно это и произошло. На взгляд эксперта, провокация является руководящим принципом этой политики, которая, на самом деле, первой и прибегает к современному оружию.Он напомнил, что режим Зеленского дважды вел переговоры с Россией в Турции в марте этого года, но Европейский союз каждый раз срывал это обещаниями финансировать боевые действия.Это также является межпартийной позицией в Германии, считает эксперт, упоминая высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что очередной пакет санкций "разрушит Россию".Розе уверен, что необходимо начать переговоры с Россией, иначе говоря - посадить Украину за стол переговоров.Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
https://ria.ru/20221030/trass-1827942714.html
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владимир путин, анналена бербок, германия, украина, россия, нато, мид германии, бундесвер германии, в мире
Владимир Путин, Анналена Бербок, Германия, Украина, Россия, НАТО, МИД Германии, Бундесвер Германии, В мире
10:11 31.10.2022 (обновлено: 10:30 31.10.2022)
 
Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе

Офицер бундесвера в отставке Розе: Запад действиями на Украине провоцирует ядерный удар

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Поставками оружия и финансовой поддержкой Украины Запад проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию и российскую армию, РФ же постоянно сигнализирует, что готова к переговорам, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
"По моим оценкам, в нынешней ситуации мы ближе к ядерной войне, особенно здесь, в Европе, чем когда-либо в истории. НАТО делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили", - считает эксперт.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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СМИ: Трасс перед отставкой зациклилась на мысли о "ядерной угрозе" России
При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
С одной стороны, полагает Розе, американцы дали понять, что якобы пытаются избегать ядерной эскалации. С другой стороны, своими поставками оружия и своей поддержкой Украины они делают все, чтобы именно это и произошло. На взгляд эксперта, провокация является руководящим принципом этой политики, которая, на самом деле, первой и прибегает к современному оружию.
"Официальный политикум нацелен на войну и победу. Интересно, что есть генералы времен холодной войны, такие как бывший председатель Военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят, который сказал, что этой войны можно было бы избежать, если бы Запад этого только захотел", - подчеркивает Розе.
Он напомнил, что режим Зеленского дважды вел переговоры с Россией в Турции в марте этого года, но Европейский союз каждый раз срывал это обещаниями финансировать боевые действия.
"Речь идет об уничтожении России и ее вооруженных сил. Именно такую политику проводят сейчас на Западе. Хотя русские на самом деле постоянно сигнализируют, что готовы к переговорам, Запад, прикрываясь режимом Зеленского, говорит "нет". Сначала, мол, нужно вернуть каждый квадратный сантиметр, а уж потом начинать переговоры", - говорит Розе.
Это также является межпартийной позицией в Германии, считает эксперт, упоминая высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что очередной пакет санкций "разрушит Россию".
Розе уверен, что необходимо начать переговоры с Россией, иначе говоря - посадить Украину за стол переговоров.
Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 03:58
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны
 
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