https://ria.ru/20221031/zapad-1828014010.html

Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе

Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе - РИА Новости, 31.10.2022

Запад хочет спровоцировать ядерный удар, заявил офицер в отставке Розе

Поставками оружия и финансовой поддержкой Украины Запад проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию и российскую армию, РФ РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:11

2022-10-31T10:11

2022-10-31T10:30

владимир путин

анналена бербок

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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Поставками оружия и финансовой поддержкой Украины Запад проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию и российскую армию, РФ же постоянно сигнализирует, что готова к переговорам, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе."По моим оценкам, в нынешней ситуации мы ближе к ядерной войне, особенно здесь, в Европе, чем когда-либо в истории. НАТО делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили", - считает эксперт.При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.С одной стороны, полагает Розе, американцы дали понять, что якобы пытаются избегать ядерной эскалации. С другой стороны, своими поставками оружия и своей поддержкой Украины они делают все, чтобы именно это и произошло. На взгляд эксперта, провокация является руководящим принципом этой политики, которая, на самом деле, первой и прибегает к современному оружию.Он напомнил, что режим Зеленского дважды вел переговоры с Россией в Турции в марте этого года, но Европейский союз каждый раз срывал это обещаниями финансировать боевые действия.Это также является межпартийной позицией в Германии, считает эксперт, упоминая высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что очередной пакет санкций "разрушит Россию".Розе уверен, что необходимо начать переговоры с Россией, иначе говоря - посадить Украину за стол переговоров.Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.

https://ria.ru/20221030/trass-1827942714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, анналена бербок, германия, украина, россия, нато, мид германии, бундесвер германии, в мире